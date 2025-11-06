VIDEO Izgorjela dva automobila u Zagrebu. Uhitili muškarca (33)

Dva automobila izgorjela su na zagrebačkim Krugama u srijedu oko 23 sata, a policija je brzo pronašla uhitila muškarca (33) za kojeg se sumnja da je podmetnuo požar. Liječnička pomoć muškarcu je pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Riječ je o osobnom automobilu marke Opel zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu poduzeća te osobnog automobila marke Ford Focus zagrebačkih registarskih oznaka, također u vlasništvu poduzeća.

Ozlijeđenih, srećom, nije bilo. Od čitatelja doznajemo kako su ljudi pokušali ugasiti vatru prije dolaska vatrogasaca.

- Išli smo u šetnju i prolazili kraj Osnovne škole Grigor Vitez. Vidjeli smo vatru, crn dim i odmah pozvali vatrogasce. Sigurni smo da se zapalio auto. Prije vatrogasaca je stigla i policija, a pokraj automobila je stajalo nekoliko ljudi. Mislimo da su pokušali ugasiti, ali bezuspješno. Vatrogasci su brzo ugasili požar - priča nam čitatelj.

Od zagrebačkih vatrogasaca doznajemo kako su zaprimili dojavu oko 23 sata te da su dolaskom na teren ugasili požar na automobilu Opel Insignia koji je bio u razbuktaloj fazi. Oštećen je i Ford Focus koji se nalazio pored Opela.

Slijedi očevid i kriminalističko istraživanje nakon čega će biti poznato više detalja.