Obavijesti

News

Komentari 0
BUKTINJA NA TRNJU

VIDEO Izgorjela dva automobila u Zagrebu. Uhitili muškarca (33)

Piše Marta Divjak, Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Izgorjela dva automobila u Zagrebu. Uhitili muškarca (33)
2
Foto: Čitatelj 24sata

Sinoć oko 23 sata na parkiralištu u Ulici Kruge, iz zasada neutvrđenog razloga izbio je požar na dva automobila marke Opel i Ford Focus, zagrebačkih registarskih oznaka i  vlasništvu poduzeća

Dva automobila izgorjela su na zagrebačkim Krugama u srijedu oko 23 sata, a policija je brzo pronašla uhitila muškarca (33) za kojeg se sumnja da je podmetnuo požar. Liječnička pomoć muškarcu je pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Riječ je o osobnom automobilu marke Opel zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu poduzeća te osobnog automobila marke Ford Focus zagrebačkih registarskih oznaka, također u vlasništvu poduzeća.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar vozila u Zagrebu 01:43
Požar vozila u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Ozlijeđenih, srećom, nije bilo. Od čitatelja doznajemo kako su ljudi pokušali ugasiti vatru prije dolaska vatrogasaca.

Foto: Čitatelj 24sata

- Išli smo u šetnju i prolazili kraj Osnovne škole Grigor Vitez. Vidjeli smo vatru, crn dim i odmah pozvali vatrogasce. Sigurni smo da se zapalio auto. Prije vatrogasaca je stigla i policija, a pokraj automobila je stajalo nekoliko ljudi. Mislimo da su pokušali ugasiti, ali bezuspješno. Vatrogasci su brzo ugasili požar - priča nam čitatelj.

UŽAS Tragedija u Ozlju: Autom sletjeli u dvorište kuće, poginuo mladić
Tragedija u Ozlju: Autom sletjeli u dvorište kuće, poginuo mladić

Od zagrebačkih vatrogasaca doznajemo kako su zaprimili dojavu oko 23 sata te da su dolaskom na teren ugasili požar na automobilu Opel Insignia koji je bio u razbuktaloj fazi. Oštećen je i Ford Focus koji se nalazio pored Opela.

Foto: Čitatelj 24sata

Slijedi očevid i kriminalističko istraživanje nakon čega će biti poznato više detalja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...
Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'
KLAONICA U UKRAJINI

Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'

Bitka za ukrajinski grad Pokrovsk pretvorena je u lov elitnih jedinica na ruske snage. Načini se ne biraju, a najviše posla imaju male diverzantske jedinice s obje strane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025