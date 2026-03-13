VIDEO Izrael napao zapovjedne centre Hezbolaha. U Iraku se srušio američki vojni avion...

Američki zastupnik o padu zrakoplova: Molimo se za sigurnost posade...

Stižu prve reakcije američkih zakonodavaca na pad američkog zrakoplova za opskrbu gorivom u zapadnom Iraku.

Demokratski kongresmen Jim Himes izjavio je za BBC Newsnight da je još "vrlo rano" za utvrđivanje uzroka incidenta, dodajući da se nada da je posada koja je bila na brodu sigurna.

„To je dio neizbježne cijene sukoba. Čak ni najbolja vojska ne djeluje bez nezgoda, a čini se da se to ovdje dogodilo“, kaže.

"Molimo se za sigurnost posade, ali to je cijena koja se plaća kada nacija krene u rat."