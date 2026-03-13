Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
VIDEO Izrael napao zapovjedne centre Hezbolaha. U Iraku se srušio američki vojni avion...
Garda odvraća Irance od prosvjeda i obećava nastavak blokade Hormuškog tjesnaca
Državna televizija IRIB News objavila je izjavu u kojoj prijeti potencijalnim prosvjednicima još oštrijim obračunom nego tijekom prosvjeda krajem prosinca i početkom siječnja u kojima je, prema američkim aktivistima za ljudska prava u Iranu (HRANA), ubijeno više od 7000 ljudi, prenosi Dpa. Demonstracije, u početku potaknute teškom ekonomskom krizom, bile su najznačajniji nemiri u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina.
Američki zastupnik o padu zrakoplova: Molimo se za sigurnost posade...
Stižu prve reakcije američkih zakonodavaca na pad američkog zrakoplova za opskrbu gorivom u zapadnom Iraku.
Demokratski kongresmen Jim Himes izjavio je za BBC Newsnight da je još "vrlo rano" za utvrđivanje uzroka incidenta, dodajući da se nada da je posada koja je bila na brodu sigurna.
„To je dio neizbježne cijene sukoba. Čak ni najbolja vojska ne djeluje bez nezgoda, a čini se da se to ovdje dogodilo“, kaže.
"Molimo se za sigurnost posade, ali to je cijena koja se plaća kada nacija krene u rat."
Izrael napao zapovjedne centre Hezbolaha
Izraelska vojska tvrdi da je pokrenula "nekoliko valova" napada u Bejrutu i južnom Libanonu usmjerenih na "infrastrukturu Hezbolaha".
U ažuriranju Telegrama, Izraelske obrambene snage (IDF) navode da su pogodile "nekoliko zapovjednih centara" koji se koriste za napredovanje napada na Izrael.
Saudijska Arabija tvrdi da je presrela i uništila 28 dronova
Saudijsko ministarstvo obrane izjavilo je da su u proteklom satu njihove snage presrele i uništile 28 dronova koji su provalili u zračni prostor zemlje.
Crveni polumjesec: Dvanaest zdravstvenih radnika poginulo u američko-izraelskim napadima na Iran
Više od 20.000 civilnih lokacija bilo je meta američko-izraelskih napada na Iran, u kojima je ubijeno 12 zdravstvenih radnika, rekao je čelnik tamošnjeg Crvenog polumjeseca.
To uključuje 17.353 stambenih jedinica, 69 škola i 169 medicinskih centara, što je dovelo do deaktivacije devet bolnica.
Osim poginulih, u napadima je ozlijeđeno još 78 zdravstvenih radnika, priopćila je organizacija.