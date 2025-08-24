VIDEO Izraelci napali mete u Jemenu, najmanje dvoje mrtvih

Izrael je izveo velike napade na mete povezane s hutistima u Jemenu, objavila je u nedjelju izraelska vojska, a u njima je poginulo najmanje dvoje ljudi, po toj proiranskoj pobunjeničkoj skupini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:33 Izrael bombardirao Jemen | Video: 24sata/Reuters

Izraelsko ratno zrakoplovstvo napalo je vojnu metu nedaleko od predsjedničke palače u Sani, objavila je vojska na Telegramu. Druge mete bile su dvije elektrane i skladište goriva koje koriste hutisti, po vojsci.

Vojska je objavila da je val napada bio odgovor na napade hutista na Izrael, od kojih je zadnji bio izveden u petak navečer.

Izraelska protuzračna obrana presrela je te projektile, po vojsci.

Dvoje poginulih u Sani

Najmanje dvoje ljudi poginulo je, a 35 je ozlijeđeno u "cionističkim" zračnim napadima na Sanu u nedjelju, objavilo je hutističko ministarstvo zdravlja.

Po ministarstvu, napadnuti su infrastruktura i civilne mete.

Očevici u Sani rekli su da su čuli snažne eksplozije.

Neke od pogođenih energetskih meta, uključujući jednu elektranu i skladište goriva, bile su korištene u civilne svrhe, navelo je ministarstvo.

U napadima je sudjelovao više od 10 izraelskih ratnih zrakoplova, rekli su izraelski vojni izvori.

Mete su bile do 2000 kilometara daleko od izraelske granice pa su zrakoplovi nekoliko puta uzimali gorivo u zraku.

Kasetno streljivo

Izrael je u nedjelju optužio hutiste da su u svojem zadnjem napadu na Izrael "najvjerojatnije" prvi put upotrijebili kasetno streljivo.

"To je prvi put da je takav projektil lansiran iz Jemena. Međutim, važno je napomenuti da se izraelska protuzračna obrana može nositi s tom vrstom streljiva", priopćila je vojska.

Hutisti su u petak navečer objavili da su izveli novi napad na međunarodnu zračnu luku kod Tel Aviva.

Projektil se, po izraelskoj vojsci, raspao u zraku prije nego je stigao do mete. Dio projektila navodno je pao u blizini zračne luke.

Po Amnesty Internationalu, Iran je također upotrijebio kasetno streljivo u svojem odgovoru na izraelske napade izvedene u lipnju.

To je streljivo zabranjeno po međunarodnom pravu, po UN-u.