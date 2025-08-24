Obavijesti

News

Komentari 0
POGODILI ELEKTRANE I SKLADIŠTA

VIDEO Izraelci napali mete u Jemenu, najmanje dvoje mrtvih

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Izraelci napali mete u Jemenu, najmanje dvoje mrtvih

Vojska je objavila da je val napada bio odgovor na napade hutista na Izrael, od kojih je zadnji bio izveden u petak navečer

Izrael je izveo velike napade na mete povezane s hutistima u Jemenu, objavila je u nedjelju izraelska vojska, a u njima je poginulo najmanje dvoje ljudi, po toj proiranskoj pobunjeničkoj skupini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izrael bombardirao Jemen 01:33
Izrael bombardirao Jemen | Video: 24sata/Reuters

Izraelsko ratno zrakoplovstvo napalo je vojnu metu nedaleko od predsjedničke palače u Sani, objavila je vojska na Telegramu. Druge mete bile su dvije elektrane i skladište goriva koje koriste hutisti, po vojsci.

Vojska je objavila da je val napada bio odgovor na napade hutista na Izrael, od kojih je zadnji bio izveden u petak navečer. 

Izraelska protuzračna obrana presrela je te projektile, po vojsci.

Dvoje poginulih u Sani

Najmanje dvoje ljudi poginulo je, a 35 je ozlijeđeno u "cionističkim" zračnim napadima na Sanu u nedjelju, objavilo je hutističko ministarstvo zdravlja.

Po ministarstvu, napadnuti su infrastruktura i civilne mete.

Očevici u Sani rekli su da su čuli snažne eksplozije.

TAMO JE I PREDSJEDNIČKA PALAČA Medij pod kontrolom hutista: Izrael je napao jemenski glavni grad, gađali su vojni kompleks
Medij pod kontrolom hutista: Izrael je napao jemenski glavni grad, gađali su vojni kompleks

Neke od pogođenih energetskih meta, uključujući jednu elektranu i skladište goriva, bile su korištene u civilne svrhe, navelo je ministarstvo.

U napadima je sudjelovao više od 10 izraelskih ratnih zrakoplova, rekli su izraelski vojni izvori.

Mete su bile do 2000 kilometara daleko od izraelske granice pa su zrakoplovi nekoliko puta uzimali gorivo u zraku. 

Kasetno streljivo

Izrael je u nedjelju optužio hutiste da su u svojem zadnjem napadu na Izrael "najvjerojatnije" prvi put upotrijebili kasetno streljivo.

"To je prvi put da je takav projektil lansiran iz Jemena. Međutim, važno je napomenuti da se izraelska protuzračna obrana može nositi s tom vrstom streljiva", priopćila je vojska. 

'KAO ŠTO SI SE I ZA UKRAJINSKU DJECU' Turska prva dama pozvala Melaniju Trump da se zauzme za djecu iz Pojasa Gaze
Turska prva dama pozvala Melaniju Trump da se zauzme za djecu iz Pojasa Gaze

Hutisti su u petak navečer objavili da su izveli novi napad na međunarodnu zračnu luku kod Tel Aviva.

Projektil se, po izraelskoj vojsci, raspao u zraku prije nego je stigao do mete. Dio projektila navodno je pao u blizini zračne luke.

Po Amnesty Internationalu, Iran je također upotrijebio kasetno streljivo u svojem odgovoru na izraelske napade izvedene u lipnju. 

To je streljivo zabranjeno po međunarodnom pravu, po UN-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'
INCIDENT NA KVATRIĆU

Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'

Vozačica je blokirala tramvaj na Kvatriću, kako tvrdi čitatelj, napala je njega i vozača tramvaja. Na snimci se vidi kako ZET-ovac zamahuje nogome prema njoj. Konaktirali smo policiju i ZET
ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'
UŽAS U DUBRAVI

ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o incidentu: 'Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja nikoga nismo zatekli'
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025