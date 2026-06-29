VIDEO Jandroković u Istanbulu: Vojna snaga nije dovoljna sama po sebi za otpornost država

Vojna snaga, iako nezaobilazan čimbenik odvraćanja, nije dovoljna za otpornost država koja u jednakoj mjeri ovisi o tehnološkoj i gospodarskoj razvijenosti te političkoj koheziji, rekao je u ponedjeljak Gordan Jandroković u Istanbulu, priopćio je Ured predsjednika Hrvatskog sabora.

"Vojna snaga i dalje je nezaobilazan faktor odvraćanja, no nije dovoljna sama po sebi", poručio je Jandroković na Parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu, prema priopćenju.

Istaknuvši da je ruska agresija na Ukrajinu trajno promijenila europski sigurnosni krajolik, a da "hibridne prijetnje" i razvoj novih tehnologija sve više oblikuju način na koji društva funkcioniraju, predsjednik Sabora je kazao da "otpornost država danas jednako ovisi o tehnološkoj i gospodarskoj razvijenosti, kritičnoj infrastrukturi i njenoj zaštiti kao i političkoj koheziji".

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Slabosti u jednoj regiji se mogu reflektirati na sigurnost svih saveznika, što treba imati na umu prilikom ulaganja u zaštitu građana, infrastrukture, dobavnih lanaca i demokratskih institucija, drži Jandroković.

Pozvao je stoga na prilagodbu Saveza novim sigurnosnim izazovima te na jedinstvo država članica.

"To se jedinstvo ogleda i kroz više odgovornosti, predanosti te jačanju obrambenih sposobnosti i mogućnosti djelovanja", rekao je, dodajući da osnaživanje europskih obrambenih kapaciteta mora pratiti i pouzdana transatlantska suradnja.

Hrvatska ostaje predana "pravednoj" podjeli odgovornosti unutar Saveza, naglasio je Jandroković, podsjetivši na "utrostručena hrvatska izdvajanja za obranu tijekom posljednjeg desetljeća".

Što se tiče izdvajanja za podršku Ukrajini, Jandroković je to nazvao "ulaganjem u dugoročnu sigurnost euroatlantskog prostora te interoperabilnost Ukrajine sa standardima NATO-a".

U budućem planiranju obrane, NATO treba primijeniti iskustva iz rata u Ukrajini, a naročito kada je riječ o besposadnim sustavima i učinkovitoj obrani od njih i od dalekometnih udara, smatra predsjednik Sabora.

"Savez mora biti sposoban ne samo odgovarati na aktualne prijetnje, nego stalno raditi i na spremnosti za izazove sutrašnjice. Ako političku odlučnost saveznika budu pratile i konkretne obrambene sposobnosti, NATO će moći aktivno utjecati na vlastito sigurnosno okruženje, što mora biti zajednički cilj svih njegovih članica", poručio je.

Parlamentarni samit NATO-a organizirali su Velika narodna skupština Turske i Parlamentarna skupština NATO-a, a nakon njegova završetka predsjednici parlamenata će posjetiti obrambenu tvrtku Baykar u Nacionalnom tehnološkom centru Bayraktar, stoji u priopćenju.