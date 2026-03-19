VIDEO Japanac pitao Trumpa oko rata u Iranu. Trump: Zašto mi niste rekli za Pearl Harbour?

Japan i SAD su dobri prijatelji. Jedno pitanje, zašto niste rekli američkim saveznicima, europskim državama, Japanu... Prije nego što ste napali Iran. Mi, japanski državljani, jako smo zbunjeni oko toga, pitao je jedan od novinara američkog predsjednika Donalda Trumpa danas u Bijeloj kući.

Trump se šali s japanskim premijerkom o Pearl Harboru kako bi objasnio iznenadni napad Irana

Odgovor kojeg je dobio sigurno nije očekivao... Zapravo, možda i je. S Trumpom se nikad ne zna.

- Prva stvar, ne želite 'signalizirati' previše. Išli smo vrlo jako. I nismo nikome rekli o tome jer smo htjeli da to bude iznenađenje. A tko više zna o iznenađenjima od Japanaca? Zašto vi niste meni rekli za Pearl Harbour. Vi vjerujete u iznenađenja više od nas. Zbog tog elementa iznenađenja smo u prva dva dana postigli više nego što smo planirali. Ako idem okolo i svima to govorim, onda više nije iznenađenje - kazao je Trump novinaru...

Trump se danas u Bijeloj kući sastao s japanskom premijerkom Sanae Takaichi, koja nije reagirala na ove Trumpove komentare o Pearl Harbouru...

A sad mali vremeplov. Japan je 1941. godine napao američku bazu Pearl Harbour na Havajima. SAD je do tog trenutka bio službeno neutralan u 2. svjetskom ratu. U napadu je ubijeno oko 2400 Amerikanaca. Tako da baš i nije neka prikladna šala, jedna takva nacionalna tragedija.

SAD je dan nakon napada, 8. prosinca 1941., objavio rat Japanu.

