VIDEO Jato tuna razveselilo kupače na plaži u Rijec

Kupači u Rijeci imali su priliku uživati u jedinstvenom prizoru - tik uz plažu pojavilo se veliko jato tuna.

Kako nam javlja naš čitatelj, bilo ih je sigurno 15 ili 20.

- Ležali smo na plaži i odjednom čuli nekakvo komešanje u moru, a onda smo ih ugledali. Počele su skakati, baš nevjerojatan prizor! - govori nam čitatelj.

Pokretanje videa... 02:56 Jato riba snimljeno u Rijeci | Video: čitatelj/24sata

Naglasio je i kako to nije prvi put da je ugledao tune na tom području, no nikada nisu bile u ovolikom broju.

- Viđao sam ih i prije, ali ovoga sam se puta baš iznenadio, bilo ih je sigurno 15 ili 20. Ljudi su se okupili i gledali, pripremile su nam pravu malu predstavu.