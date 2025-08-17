Baš smo se iznenadili, pripremile su nam pravu predstavu, govori nam naš čitatelj
NEVJEROJATAN PRIZOR
VIDEO Jato tuna razveselilo kupače na plaži u Rijec
Čitanje članka: < 1 min
Kupači u Rijeci imali su priliku uživati u jedinstvenom prizoru - tik uz plažu pojavilo se veliko jato tuna.
Kako nam javlja naš čitatelj, bilo ih je sigurno 15 ili 20.
- Ležali smo na plaži i odjednom čuli nekakvo komešanje u moru, a onda smo ih ugledali. Počele su skakati, baš nevjerojatan prizor! - govori nam čitatelj.
Pokretanje videa...
Naglasio je i kako to nije prvi put da je ugledao tune na tom području, no nikada nisu bile u ovolikom broju.
- Viđao sam ih i prije, ali ovoga sam se puta baš iznenadio, bilo ih je sigurno 15 ili 20. Ljudi su se okupili i gledali, pripremile su nam pravu malu predstavu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+