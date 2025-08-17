Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATAN PRIZOR

VIDEO Jato tuna razveselilo kupače na plaži u Rijec

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Jato tuna razveselilo kupače na plaži u Rijec

Baš smo se iznenadili, pripremile su nam pravu predstavu, govori nam naš čitatelj

Kupači u Rijeci imali su priliku uživati u jedinstvenom prizoru - tik uz plažu pojavilo se veliko jato tuna.

Kako nam javlja naš čitatelj, bilo ih je sigurno 15 ili 20.

- Ležali smo na plaži i odjednom čuli nekakvo komešanje u moru, a onda smo ih ugledali. Počele su skakati, baš nevjerojatan prizor! - govori nam čitatelj. 

Pokretanje videa...

Jato riba snimljeno u Rijeci 02:56
Jato riba snimljeno u Rijeci | Video: čitatelj/24sata

Naglasio je i kako to nije prvi put da je ugledao tune na tom području, no nikada nisu bile u ovolikom broju.

- Viđao sam ih i prije, ali ovoga sam se puta baš iznenadio, bilo ih je sigurno 15 ili 20. Ljudi su se okupili i gledali, pripremile su nam pravu malu predstavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
REPOVI IZ SINJA...

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Ugostiteljska tvrtka Lioness Top Events Crew kojoj je na čelu Brane Rajič branili su osoblju na Thompsonovom sinjskom koncertu uzimanje bakšiša dok su radili gladni i žedni
Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'
MAJKA OD ŠOKA PALA U NESVIJEST

Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'

Mladići su na dan nesreće išli u posjet ocu na posao kako bi mu odnijeli žarulje. Izgubili su kontrolu nad vozilom i direktno udarili kamion u suprotnoj traci
Putin je Trumpu na sastanku kazao da želi cijeli Donbas. Zelenski je odbio taj plan...
IZ MINUTE U MINUTU

Putin je Trumpu na sastanku kazao da želi cijeli Donbas. Zelenski je odbio taj plan...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025