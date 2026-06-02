VIDEO Jedan od posljednjih bačvara čuva zanat: 'Vrhunska bačva je poput Porschea'

Nekad je imati što veću bačvu i dobro vino značilo luksuz, kao da danas imate brutalan automobil. E, sad ću vam reći zašto bačvarske radionice neće izumrijeti - od drvene bačve nema veće kvalitete i pravi vinari to znaju. Aluminij, inox - sve su to kratkoročna rješenja, a tko želi pravu kvalitetu vina, s tim se neće usrećiti. Zato ja radim bačve od hrasta, daju najbolju aromu vinu i posla imam preko glave, priča nam 57-godišnji bačvar Milivoj Golub, pravi majstor svog zanata i vlasnik uspješne bačvarske radionice "Golub" u Jastrebarskom, koja je jedna od rijetkih preostalih u Hrvatskoj, a tamo radi uglavnom sam.