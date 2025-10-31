Obavijesti

News

Komentari 0
HIMALAJA

VIDEO Jeziva lavina na krovu svijeta. Kamp nestao u sekundi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Jeziva lavina na krovu svijeta. Kamp nestao u sekundi
Foto: X/screenshot

Na sreću nitko nije poginuo niti ozlijeđen. Annapurna I nosi zloglasan ugled jedne od najsmrtonosnijih planina za penjanje u Himalaji. Nestabilni vremenski uvjeti, česte lavine i opasni tereni čine ovu planinu jednom od najzahtjevnijih i najpogibeljnijih na svijetu

Planinari u Himalaji zabilježili su zastrašujući trenutak kada se golemi zid snijega i leda obrušio prema njima nevjerojatnom brzinom. Kolosalna lavina srušila se na sjeverni bazni kamp Annapurne 26. listopada, uništivši šatore i opremu, piše The Express.

Na snimci se vidi kako penjači i njihovi vodiči trče u zaklon dok se bijeli zid razaranja obrušava s visine od 4.100 metara iznad njih. U samo nekoliko trenutaka vidljivost nestaje dok lavina proguta cijeli kamp.

Na sreću nitko nije poginuo niti ozlijeđen. Annapurna I nosi zloglasan ugled jedne od najsmrtonosnijih planina za penjanje u Himalaji. Nestabilni vremenski uvjeti, česte lavine i opasni tereni čine ovu planinu jednom od najzahtjevnijih i najpogibeljnijih na svijetu.

KROV SVIJETA Spasioci spasili stotine planinara na Himalaji
Spasioci spasili stotine planinara na Himalaji

Od prvog uspješnog uspona 1950. godine, više od 70 planinara izgubilo je život pokušavajući osvojiti njezin vrh. Strme stijene čine je osobito podložnom lavinama, jer se snijeg neprestano nakuplja na njezinim oštrim grebenima.

Na svakih troje ljudi koji uspješno dosegnu vrh i sigurno se vrate, jedan pogine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...
Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune
GODIŠNJI DODATAK

Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune

Ukupan iznos godišnjeg dodatka na mirovinu za pojedinog umirovljenika određuje se kao umnožak vrijednosti dodatka za jednu godinu i punih godina mirovinskoga staža na temelju kojega je određena mirovina
Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'
OBLJETNICA TRAGEDIJE

Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Godinu dana prošlo je od pada nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi. Među njima i Anđela Ruman te njen dečko Miloš. Roditelji Zorica i Zlatko u suzama odlaze na njihov grob...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025