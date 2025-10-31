VIDEO Jeziva lavina na krovu svijeta. Kamp nestao u sekundi

Planinari u Himalaji zabilježili su zastrašujući trenutak kada se golemi zid snijega i leda obrušio prema njima nevjerojatnom brzinom. Kolosalna lavina srušila se na sjeverni bazni kamp Annapurne 26. listopada, uništivši šatore i opremu, piše The Express.

Na snimci se vidi kako penjači i njihovi vodiči trče u zaklon dok se bijeli zid razaranja obrušava s visine od 4.100 metara iznad njih. U samo nekoliko trenutaka vidljivost nestaje dok lavina proguta cijeli kamp.

Na sreću nitko nije poginuo niti ozlijeđen. Annapurna I nosi zloglasan ugled jedne od najsmrtonosnijih planina za penjanje u Himalaji. Nestabilni vremenski uvjeti, česte lavine i opasni tereni čine ovu planinu jednom od najzahtjevnijih i najpogibeljnijih na svijetu.

Od prvog uspješnog uspona 1950. godine, više od 70 planinara izgubilo je život pokušavajući osvojiti njezin vrh. Strme stijene čine je osobito podložnom lavinama, jer se snijeg neprestano nakuplja na njezinim oštrim grebenima.

Na svakih troje ljudi koji uspješno dosegnu vrh i sigurno se vrate, jedan pogine.