Obavijesti

News

Komentari 2
RADOVI ĆE TRAJATI MJESECIMA

VIDEO Još jedan kamion u nizu zapeo na Ljubljanskoj ispod nadvožnjaka: 'To je već peti...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Još jedan kamion u nizu zapeo na Ljubljanskoj ispod nadvožnjaka: 'To je već peti...'
1
Foto: Čitatelj 24sata

I drugi čitatelj nam je javio o udarcu kamiona u nadvožnjak koji se obnavlja, a na slici se vidi da su drugi vozači zapeli iza kamiona. Radovi koji su počeli u kolovozu u Zagrebu trebali bi trajati šest mjeseci

Otkad su zbog radova uveli posebnu regulaciju prometa kod nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji, sve je češći prizor prometnih nezgoda u kojima kamioni zapinju na pomoćnom prometnom traku. Posljednjih se dana nanizalo do šest takvih nesreća.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kamion udario u most Jankomir 00:19
Kamion udario u most Jankomir | Video: čitatelj/24sata
KAOS NA LJUBLJANSKOJ AVENIJI VIDEO Kamionom zapeo ispod nadvožnjaka u Zagrebu: 'Ovo nije prvi slučaj, oznake su loše'
VIDEO Kamionom zapeo ispod nadvožnjaka u Zagrebu: 'Ovo nije prvi slučaj, oznake su loše'

- Kamion je opet udario u most, to je već peti ili šesti. Radim na mostu pa imam privilegiju gledati te scene - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata
PRIPREMITE ŽIVCE VIDEO Zagrebački promet je u crvenom! Kamionom zapeo za nadvožnjak: Ljudi voze po travi
VIDEO Zagrebački promet je u crvenom! Kamionom zapeo za nadvožnjak: Ljudi voze po travi

I drugi čitatelj nam je javio o udarcu kamiona u nadvožnjak, a na slici se vidi da su drugi vozači zapeli iza kamiona.

Nedavno smo Grad upitali koji je uzrok ovim čestim nezgodama na jednom te istom mjestu, a evo što su nam odgovorili:

- Podružnica Zagrebačke ceste postavlja i redovno održava prometnu signalizaciju na javnim prometnicama grada Zagreba prema rješenjima Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Što se tiče prometovanja ispod nadvožnjaka Jankomir, maksimalna visina vozila koja mogu proći ispod tog nadvožnjaka te alternativni pravci kretanja vidljivo su i propisno istaknuti prije ulaska u nadvožnjak.

Ovim putem, molimo vozače da poštuju prometnu signalizaciju zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika u prometu, napisali su iz Zagrebačkog holdinga. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'
DRAMA U SREDIŠĆU

Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'

Bivši policajac i TV zvijezda Leon Lučić pucao na zaštitara Denisa M. Stanari ulice u Središću u šoku: ‘Vikao je: Gdje je pi**a Leon, gdje je?’
Leon Lučić propucao čovjeka u Zagrebu. U ovom stanu se skrivao. Ispred je rozi kišobran
DRAMA U SREDIŠĆU

Leon Lučić propucao čovjeka u Zagrebu. U ovom stanu se skrivao. Ispred je rozi kišobran

Policija je nakon pucnjave osigurala područje oko stana. Lučić je priveden sat vremena nakon pucnjave...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025