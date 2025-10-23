VIDEO Još jedan kamion u nizu zapeo na Ljubljanskoj ispod nadvožnjaka: 'To je već peti...'

Otkad su zbog radova uveli posebnu regulaciju prometa kod nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji, sve je češći prizor prometnih nezgoda u kojima kamioni zapinju na pomoćnom prometnom traku. Posljednjih se dana nanizalo do šest takvih nesreća.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Kamion udario u most Jankomir | Video: čitatelj/24sata

- Kamion je opet udario u most, to je već peti ili šesti. Radim na mostu pa imam privilegiju gledati te scene - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

I drugi čitatelj nam je javio o udarcu kamiona u nadvožnjak, a na slici se vidi da su drugi vozači zapeli iza kamiona.

Nedavno smo Grad upitali koji je uzrok ovim čestim nezgodama na jednom te istom mjestu, a evo što su nam odgovorili:

- Podružnica Zagrebačke ceste postavlja i redovno održava prometnu signalizaciju na javnim prometnicama grada Zagreba prema rješenjima Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Što se tiče prometovanja ispod nadvožnjaka Jankomir, maksimalna visina vozila koja mogu proći ispod tog nadvožnjaka te alternativni pravci kretanja vidljivo su i propisno istaknuti prije ulaska u nadvožnjak.

Ovim putem, molimo vozače da poštuju prometnu signalizaciju zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika u prometu, napisali su iz Zagrebačkog holdinga.