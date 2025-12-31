Obavijesti

News

Komentari 3
DOČEK NOVE 2026.

VIDEO Još malo pa počinje najluđa noć u godini: Tisuće bile i na 'dječjoj' Novoj godini...

Piše Ivan Štengl, Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Još malo pa počinje najluđa noć u godini: Tisuće bile i na 'dječjoj' Novoj godini...
79
Zagreb: Proslava dječje Nove godine na Cvjetnom trgu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Dio svijeta već je dočekao Novu godinu. Hrvatsku još par sati dijeli od ulaska u 2026. godinu...

POGLEDAJTE VIDEO: Gužva na špici u Zagrebu

Pokretanje videa...

Gužva na špici u Zagrebu 02:55
Gužva na špici u Zagrebu | Video: 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
DOČEK U ZAGREBU

Posebno je ludo bilo u Zagrebu, a tko je sve došao, pogledajte ovdje.

24sata
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
POPODNEVNI DOČECI

U nekim dijelovima Hrvatske već je postala tradicionalna proslava 'dječjeg' dočeka Nove godine. Opatijski Kukali stigli su u srijedu u Fužine na dnevni doček Nove godine u Fužinama koji su obilježili zaronom u ledeno jezero Bajer.

24sata
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Novu godinu dočekali su i u Zagrebu na dječjem dočeku na Cvjetnom trgu.

24sata
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Veselo je bilo i u Samoboru...

24sata
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bjelovaru...

24sata
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Osijeku...

24sata
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
NEKI SU VEĆ DOČEKALI

I dok se Hrvatska priprema za ulazak u 2026. godinu, dio svijeta ponoć je već dočekao. Australci su po našem vremenu u 2026. ušli u 14:00 sati. 

24sata
Foto: Hollie Adams

Stanovnici Pekinga dočekali su Novu 2026. godinu ispred. Velikog zida Juyongguan, poznatom i kao prolaz Juyong. Kinezima se prije dočeka obrati i predsjednik Xi Jinping obećavajući ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana. Ponovno ujedinjenje 'je nezaustavljivo', kazao je kineski predsjednik, dan nakon završetka intenzivnih vojnih vježbi.

24sata
Foto: Maxim Shemetov
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025