VIDEO Još malo pa počinje najluđa noć u godini: Tisuće bile i na 'dječjoj' Novoj godini...

POPODNEVNI DOČECI

U nekim dijelovima Hrvatske već je postala tradicionalna proslava 'dječjeg' dočeka Nove godine. Opatijski Kukali stigli su u srijedu u Fužine na dnevni doček Nove godine u Fužinama koji su obilježili zaronom u ledeno jezero Bajer.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Novu godinu dočekali su i u Zagrebu na dječjem dočeku na Cvjetnom trgu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Veselo je bilo i u Samoboru...

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bjelovaru...

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Osijeku...