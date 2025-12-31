Dio svijeta već je dočekao Novu godinu. Hrvatsku još par sati dijeli od ulaska u 2026. godinu...
VIDEO Još malo pa počinje najluđa noć u godini: Tisuće bile i na 'dječjoj' Novoj godini...
Posebno je ludo bilo u Zagrebu, a tko je sve došao, pogledajte ovdje.
U nekim dijelovima Hrvatske već je postala tradicionalna proslava 'dječjeg' dočeka Nove godine. Opatijski Kukali stigli su u srijedu u Fužine na dnevni doček Nove godine u Fužinama koji su obilježili zaronom u ledeno jezero Bajer.
Novu godinu dočekali su i u Zagrebu na dječjem dočeku na Cvjetnom trgu.
Veselo je bilo i u Samoboru...
Bjelovaru...
Osijeku...
I dok se Hrvatska priprema za ulazak u 2026. godinu, dio svijeta ponoć je već dočekao. Australci su po našem vremenu u 2026. ušli u 14:00 sati.
Stanovnici Pekinga dočekali su Novu 2026. godinu ispred. Velikog zida Juyongguan, poznatom i kao prolaz Juyong. Kinezima se prije dočeka obrati i predsjednik Xi Jinping obećavajući ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana. Ponovno ujedinjenje 'je nezaustavljivo', kazao je kineski predsjednik, dan nakon završetka intenzivnih vojnih vježbi.