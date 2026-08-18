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VIDEO Još uvijek gori na Dinari

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Još uvijek gori na Dinari
Foto: Čitatelj 24sata
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Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma. Buknuo je u petak, a vatrogasci se i dalje bore s njime

Gori otvoreni prostor na području Dinare, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Požar je ŽVOC Šibensko-kninske županije uočio preko sustava videonadzora 14. kolovoza u 09:40 sati. Požar je i dalje aktivan. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma.

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Požar na Dinari VIDEO
Požar na Dinari | Video: 24sata Video

Tijekom dana 17. kolovoza u gašenju požara je sudjelovalo 13 vatrogasaca s 9 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Knin i DVD Knin te 4 protupožarna zrakoplova Canadair CL 415 i 2 protupožarna zrakoplova AT 802 FireBoss.

Iako je jučerašnja kiša donijela mjestimično osvježenje, i dalje traju uvjeti koji pogoduju izbijanju požara, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara je prisutna na području Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, dok je vrlo velika opasnost u ostatku Istre, na cijelom Kvarneru i u većem dijelu Dalmacije.

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Iz HVZ-a pozivaju građane i turiste na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti:

1. Ne bacajte opuške i staklo u prirodu.

2. Podsjećamo na zabranu paljenja bilo kakve vatre na otvorenom prostoru.

3. Koristite li roštilje u sklopu domaćinstava, ne činite to za vjetrovita vremena te obavezno ugasite žar nakon njegova korištenja.

4. Ne koristite pirotehniku (vatromet, signalne rakete).

5. Požar se brzo širi u kamp prikolicama i čamcima, stoga ih odmah napustite ako ne možete požar ugasiti na siguran način u njegovoj početnoj fazi.

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6. Ne otežavajte vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost, kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimali.

7. Ne koristite dronove za snimanje požara, jer time ugrožavate sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju na intervenciji. Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti što će otežati sprječavanje širenja požara i dovesti u opasnost živote ljudi.

8. Održavajte okućnice čistima jer time smanjujete mogućnost proširenja požara na okolne objekte.

U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193.

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