VIDEO Jutarnji kaos kod Cibone: 'Ni pauk nije mogao maknuti auto koji je blokirao tračnice...'

odnijeli nakit, sef i mobitele

VIDEO Lopovi upali u zlatarnicu usred nereda u Francuskoj. Vlasnica sve to uživo gledala Marie Choquet, suvlasnica draguljarnice Koumal Bijoux u Lyonu, na snimkama nadzornih kamera gledala je kako joj pljačkaši uništavaju i pljačkaju trgovinu tijekom nasilnih prosvjeda u Francuskoj. Unatoč njezinim pozivima i molbama, policija nije intervenirala. Pljačkaši su odnijeli nakit, sef i nekoliko iPhonea, a jedan od ukradenih telefona poslije je lociran u trgovini u okolici Lyona. Choquet je ponovno obavijestila policiju, no, kako tvrdi, ni tada nisu reagirali. Kad čujem političare da govore kako je učinjeno sve što se moglo, znam da to nije istina. Sve se ovo moglo izbjeći. Potpuno smo shrvani - izjavila je za LCI. Iako bi osiguranje trebalo pokriti štetu, Choquet kaže da će ona i partner sami krenuti u obnovu draguljarnice koju su otvorili prije sedam godina.

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