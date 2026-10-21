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ZASTOJ U ZAGREBU

VIDEO Jutarnji kaos kod Cibone: 'Ni pauk nije mogao maknuti auto koji je blokirao tračnice...'

ZAGREB - Sat vremena je, kako javljaju čitatelji, automobil stajao na tramvajskoj pruzi kod Cibone, u srijedu u 4.45 sati. Došao je i pauk, ali i on je imao poteškoća s podizanjem auta koji je blokirao promet pa se dodatno čekalo. Navodno je samo jedan tramvaj uspio izaći s Remize cijelo to vrijeme. ZET je objavio kako se tramvajski promet normalizirao tek oko 6.20 sati od Trga žrtava fašizma do Borongaja te u 6.47 od Ljubljanice do Savske ceste.

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Kaos kod Cibone VIDEO
Kaos kod Cibone | Video: čitatelj/24sata
GRAD BUSAN

VIDEO iz Južne Koreje: Ogroman morski pas zalutao u kanal, već ga treći put pokušavaju spasiti

Tamni morski pas (archarhinus obscurus) kojeg su obožavatelji nazvali Bukhangi, pojavio se prošlog mjeseca u umjetnom kanalu grada Busana u Južnoj Koreji. Nakon dva neuspješna pokušaja, vlasti su pokrenule treću akciju spašavanja jer voda postaje sve hladnija i plića. Spasioci pomiču mreže pričvršćene na pontone kako bi morskog psa usmjerili prema otvorenom moru i spriječili njegov povratak, dok građani prate cijelu operaciju spašavanja.

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Južna Koreja poduzima treći pokušaj da morskog psa Bukangija usmjeri natrag na otvoreno more VIDEO
Južna Koreja poduzima treći pokušaj da morskog psa Bukangija usmjeri natrag na otvoreno more | Video: 24sata/Reuters
U ČETVRTFINALU KUPA

VIDEO Hat-trick Adu-Adjeija i riječka šetnja uz četiri rijeke. Pogledajte golijadu u Karlovcu

KARLOVAC - RIJEKA 1-4 Drugoligaš kojega vodi Igor Pamić nije uspio stvoriti veće probleme Matjažu Keku izuzev počasnog gola koji je zabio Luka Kapulica u 76. Prije njega je Daniel Adu Adjei pokazao raskoš talenta postigavši prvi hat-trick u hrvatskom nogometu (14., 23. i 41. minuta), dok je jednoga pred kraj (85.) zabio i Iranac Mohammad Mohebi.

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Karlovac - Rijeka 1-4 (Kup) VIDEO
Karlovac - Rijeka 1-4 (Kup) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Penava prozvao policiju, Meloni šalje vojsku, Beljo ruši rekorde

Penava napao MUP zbog objave fotografija navijača, a Božinović mu odgovorio da policija radi po zakonu. Donosimo i ostale vijesti dana: od nemira u Italiji i Francuskoj do Zelenskog, Maje Šuput i Dinamova golgetera Belje koji je nadmašio Kanea i Haalanda.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Penava prozvao policiju, Meloni šalje vojsku, Beljo ruši rekorde VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Penava prozvao policiju, Meloni šalje vojsku, Beljo ruši rekorde | Video: 24sata/Video
odnijeli nakit, sef i mobitele

VIDEO Lopovi upali u zlatarnicu usred nereda u Francuskoj. Vlasnica sve to uživo gledala

Marie Choquet, suvlasnica draguljarnice Koumal Bijoux u Lyonu, na snimkama nadzornih kamera gledala je kako joj pljačkaši uništavaju i pljačkaju trgovinu tijekom nasilnih prosvjeda u Francuskoj. Unatoč njezinim pozivima i molbama, policija nije intervenirala. Pljačkaši su odnijeli nakit, sef i nekoliko iPhonea, a jedan od ukradenih telefona poslije je lociran u trgovini u okolici Lyona. Choquet je ponovno obavijestila policiju, no, kako tvrdi, ni tada nisu reagirali. Kad čujem političare da govore kako je učinjeno sve što se moglo, znam da to nije istina. Sve se ovo moglo izbjeći. Potpuno smo shrvani - izjavila je za LCI. Iako bi osiguranje trebalo pokriti štetu, Choquet kaže da će ona i partner sami krenuti u obnovu draguljarnice koju su otvorili prije sedam godina.

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Pljačka zlatarne u Francuskoj VIDEO
Pljačka zlatarne u Francuskoj | Video: 24sata/Reuters
UKLANJAJU GRAFITE

VIDEO Pariz čisti tragove kaosa: Ribaju i peru na Trgu Republike

Pariz u utorak uklanja grafite sa spomenika na Trgu Republike nakon vikenda nereda i pljački. Oko trga i Les Hallesa uveden je noćni policijski sat, a u dijelovima grada zabranjeni su prosvjedi. Premijer Sébastien Lecornu odbacio je policijski sat za cijeli Pariz, ali ne i izvanredno stanje. Nasilje šest mjeseci prije predsjedničkih izbora dodatno pritišće Macronovu vlast, suočenu sa slabim gospodarstvom, rastućim dugom i borbom za proračun. Macron je odbio ostavku ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuñeza te zatražio kraj pljački i barikada i objašnjenje obavještajnih propusta.

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Čišćenje Pariza VIDEO
Čišćenje Pariza | Video: 24sata/Reuters

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