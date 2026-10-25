VIDEO Ka'e ovo frende? 'Samo su mi izletjele iz šume na cestu. Morao sam brzo reagirati...'

24SATA U BEOGRADU

VIDEO Građani Beograda o izborima: 'Očekujem da će sutra svanuti neko ljepše jutro za sve' Očekujemo sjajne rezultate, rekla je jedna od glasačica koje su več oko 7 sati bile na biračkom mjestu u Beogradu. Očekujem da će se danas dogoditi značajne promjene i da će sutra svanuti neko ljepše jutro za sve građane Srbije, dodala je Andrijana Domjan za 24sata, a Miloš Stanojević je pak jasno poručio da je vrijeme da 'promijene svijest i nauče bacati smeće u kantu'.

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