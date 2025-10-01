Pokrajina Cebu, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, dom je za 3,4 milijuna ljudi. Međunarodna zračna luka Mactan-Cebu, drugi najprometniji ulaz u zemlju, nastavila je prometovati
RASTE BROJ POGINULIH
VIDEO: Kamera snimila trenutak razornog potresa na Filipinima
Čitanje članka: 2 min
Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je Filipine.
Prema najnovijim podacima poginulo je više od 60 ljudi, a ranjeno ih je 140. Potres je pogodio obalu grada Bogo u pokrajini Cebu. Pokrajina Cebu, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, dom je za čak 3,4 milijuna ljudi.
Dužnosnici se boje da bi broj mrtvih mogao rasti jer je puno ljudi ostalo zarobljeno ispod ruševina zgrada. U gradu Bogu, u blizini epicentra, evakuirali su pacijente iz bolnice, a zbog snažnih naknadnih potresa brojni su ljudi izašli na ulice ili se sklonili u evakuacijske centre.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku