Iz HAK-a navode kako je prometna nesreća između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca
'AUTI SAMO STOJE'
VIDEO Kaos kod Nove Gradiške, kolona zbog sudara duga 5 km!
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Stojimo već neko vrijeme, govori nam čitatelj koji nam je poslao snimku stanja na autocesti A3. Kako je izvijestio HAK prometna nesreća je na 167. km između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca.
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- Kolona je 5 km, a u smjeru Bregane između čvora Lužani i čvora Okučani kolona je 2 km - rekli su iz HAK-a.
- Niti jedan auto nije prošao iz smjera Slavonskog Broda. A kolona samo stoji prema Slavonskom Brodu - rekao je čitatelj.
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