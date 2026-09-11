Stojimo već neko vrijeme, govori nam čitatelj koji nam je poslao snimku stanja na autocesti A3. Kako je izvijestio HAK prometna nesreća je na ﻿﻿167. km između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca.

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Pokretanje videa... VIDEO Prometna nesreća kod Nove Gradiške | Video: Čitatelj 24sata

- Kolona je 5 km, a u smjeru Bregane između čvora Lužani i ﻿čvora ﻿Okučani ﻿ kolona je 2 km ﻿﻿- rekli su iz HAK-a.

- Niti jedan auto nije prošao iz smjera Slavonskog Broda. A kolona samo stoji prema Slavonskom Brodu - rekao je čitatelj.