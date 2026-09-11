Obavijesti

News

Komentari 0
'AUTI SAMO STOJE'

VIDEO Kaos kod Nove Gradiške, kolona zbog sudara duga 5 km!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos kod Nove Gradiške, kolona zbog sudara duga 5 km!
Foto: HAK
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iz HAK-a navode kako je prometna nesreća između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca

Stojimo već neko vrijeme, govori nam čitatelj koji nam je poslao snimku stanja na autocesti A3.  Kako je izvijestio HAK prometna nesreća je na ﻿﻿167. km između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Prometna nesreća kod Nove Gradiške VIDEO
Prometna nesreća kod Nove Gradiške | Video: Čitatelj 24sata

- Kolona je  5 km, a u smjeru Bregane između čvora Lužani i ﻿čvora ﻿Okučani ﻿ kolona je 2 km ﻿﻿- rekli su iz HAK-a. 

- Niti jedan auto nije prošao iz smjera Slavonskog Broda. A kolona samo stoji prema Slavonskom Brodu - rekao je čitatelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...
25 GODINA OD NESREĆE

TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...

Nebodere su srušili supertermitom, Pentagon je pogodila raketa, ne avion. Tijelo Bin Ladena su smrznuli, a na snimkama nisu avioni, već hologrami. Razotkrili smo sve teorije zavjere
Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'
IZ MINUTE U MINUTU

Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'

U zagrebačkoj srednjoj školi u naselju Voltino u jutarnjim satima došlo je do velikog incidenta. Učenik je nožem, ozlijedio učenika i djelatnicu škole. Pod nadzorom je policije
FOTO Autom se zabili u stup kod V. Gorice, dvoje mrtvih. Auto je prepolovljen, scene stravične...
UZNEMIRUJUĆE

FOTO Autom se zabili u stup kod V. Gorice, dvoje mrtvih. Auto je prepolovljen, scene stravične...

Prometna nesreća se dogodila oko 04.26 sati na nadvožnjaku Velika Mlaka u smjeru Velike Gorice. U nesreći je osobni automobil udario u stup javne rasvjete. U prometnoj nesreći poginulo je dvoje ljudi. U tijeku je očevid.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026