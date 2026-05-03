VIDEO Kaos na A1 kod tunela Brinje. Okreću se u zaustavnoj traci i voze u suprotnom smjeru!

Kolona na autocesti A1 između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 4 kilometra, a neki vozači su, kako nam prenose čitatelji, izuzetno nestrpljivi. Dio vozača ispred tunela Brinje u pravcu Dalmacije okreće se u zaustavnoj traci i vozi u suprotnom smjeru! Policija je zaprimila dojave, a ophodnja je upućena na teren, potvrdili su nam iz PU ličko-senjske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 Zastoj kod Žute Lokve | Video: 24sata Video

- Kolona vozila je ispred tunela Brinje u smjeru Dalmacije, a ljudi stoje vani da uhvate malo zraka jer su u autima i autobusima po sat vremena, i više. Neki vozači se okreću i voze u suprtnom smjeru u zaustavnoj traci - kaže nam čitatelj.

Podsjetimo, promet kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika povremeno se prekida.

- Promet se povremeno i kratkotrajno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika (iz sigurnosnih razloga, da bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu) - piše HAK.