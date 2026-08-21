DRAMA NA A1 Izgorjela je kamp kućica kod Bosiljeva, stvorila se kolona duža od pet kilometara!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Povratak u Sabor zbog otpada u Lici. Odmarali 'samo' 35 dana... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon 'samo' 35 dana odmora saborski zastupnici vraćaju se u saborske klube na dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Kako 24sata neslužbeno doznaju Milanović ne dolazi na sjednicu, u HDZ-u joj se raduju, a Ante Sanader poručuje kako će to biti prilika da građani čuju istinu. Policija traži opasnog bjegunca sa suda u Gorici. Viđen je na biciklu, uspio je skinuti lisice. Interventna policija čuva izvanbračnu suprugu kojoj je prijetio. Opijali su se danima, a onda su krenuli paliti, otkriva nam detalje istrage o podmetačima deset požara na zadarskom području izvor blizak istrazi....

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