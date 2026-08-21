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DRAMA NA A1 Izgorjela je kamp kućica kod Bosiljeva, stvorila se kolona duža od pet kilometara!
BOSILJEVO - Gori kamp prikolica na autocesti kod Bosiljeva u smjeru Zagreba, javila nam je čitateljica koja je snimila požar vozila na autocesti. Iz HAK-a javljaju kako gori vozilo između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad (na 60. km) u smjeru Zagreba. Trenutno je kolona duga 3 kilometra. Karlovačka policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu o požaru te da su upućeni vatrogasci. "Sporo se vozimo. Kamp prikolica nestaje u plamenu", dodao je jedan od čitatelja.