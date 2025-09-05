VIDEO Kaos na A3. Auto završio na boku, nastala kolona od 4 kilometra: 'Projurila je Hitna'

Zbog prometne nesreće na autocesti A3, između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca nastala je kolona duga četiri kilometra. Kako doznajemo od čitatelja, već se pola sata voze u koloni, a pored njih prošla je i Hitna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Kaos na A3. Auto završio na boku, nastala kolona od 4 kilometra: 'Projurila je Hitna' | Video: Čitatelj 24sata

- Krećemo se, kako bi rekli mic po mic. To traje sad već pola sata. Nismo sigurni što se dogodilo, nismo došli do mjesta nesreće, ali pored nas je prošla Hitna - rekao nam je čitatelj.

Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako se prometna nesreća dogodila na 100+600 kilometru, te se vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h u koloni dugoj oko četiri kilometra.