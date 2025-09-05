Obavijesti

'VOZIMO SE MIC PO MIC'

VIDEO Kaos na A3. Auto završio na boku, nastala kolona od 4 kilometra: 'Projurila je Hitna'

VIDEO Kaos na A3. Auto završio na boku, nastala kolona od 4 kilometra: 'Projurila je Hitna'
Na HAK-u su izvijestili kako se prometna nesreća dogodila na 100+600 kilometru, te se vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat

Zbog prometne nesreće na autocesti A3, između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca nastala je kolona duga četiri kilometra. Kako doznajemo od čitatelja, već se pola sata voze u koloni, a pored njih prošla je i Hitna.

Kaos na A3. Auto završio na boku, nastala kolona od 4 kilometra: 'Projurila je Hitna' 01:10
PROBLEMATIKA SLUČAJA 10 pitanja iz slučaja Banožić: Gdje je test na alkohol? Zašto vještak nije napravio analizu...
10 pitanja iz slučaja Banožić: Gdje je test na alkohol? Zašto vještak nije napravio analizu...

- Krećemo se, kako bi rekli mic po mic. To traje sad već pola sata. Nismo sigurni što se dogodilo, nismo došli do mjesta nesreće, ali pored nas je prošla Hitna - rekao nam je čitatelj.

NEMA OZLIJEĐENIH VIDEO Kaos na Branimirovoj u Zagrebu: Sudarilo se pet vozila
VIDEO Kaos na Branimirovoj u Zagrebu: Sudarilo se pet vozila

Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako se prometna nesreća dogodila na 100+600 kilometru, te se vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h u koloni dugoj oko četiri kilometra.

