'VOZIMO SE MIC PO MIC'
VIDEO Kaos na A3. Auto završio na boku, nastala kolona od 4 kilometra: 'Projurila je Hitna'
Zbog prometne nesreće na autocesti A3, između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca nastala je kolona duga četiri kilometra. Kako doznajemo od čitatelja, već se pola sata voze u koloni, a pored njih prošla je i Hitna.
- Krećemo se, kako bi rekli mic po mic. To traje sad već pola sata. Nismo sigurni što se dogodilo, nismo došli do mjesta nesreće, ali pored nas je prošla Hitna - rekao nam je čitatelj.
Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako se prometna nesreća dogodila na 100+600 kilometru, te se vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h u koloni dugoj oko četiri kilometra.
