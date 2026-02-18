VIDEO Kaos na obilaznici u Zagrebu, sudarilo se pet vozila

Pet automobila sudarilo se na zagrebačkoj obilaznici na A3 u smjeru Bregane u srijedu u 8.10 sati. Vozi se bez zastoja, potvrdila je zagrebačka policija, a prema Google mapsu može se vidjeti da je nastala gužva te je cijelo područje u crvenom.

Foto: Google Maps

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:35 Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici u smjeru zapada | Video: čitatelj/24sata

Ozlijeđenih osoba nema i nastala je materijalna šteta. Policija provodi očevid.