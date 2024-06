VIDEO Kaos na prosvjedu protiv AfD-a. 28 policajaca ozlijeđeno, jedan teže. Mlatili ih na podu

UDARNI VIKEND NA CESTAMA

VIDEO Ogromne gužve prema moru i opasna vožnja na A1 HRVATSKA - Prvi je udarni vikend i velike su gužve na autocestama. Na Lučkom i Demerju kolone od 1km, u koloni se vozi od tunela Čelnika i čvora Zadar u oba smjera, gužva i kod Trakošćana. - Ogromna je gužva, a auti uredno voze zaustavnom trakom kako bi zaobišli sve one koji sve vrijeme čekaju u koloni. Mi smo se od Lučkog do prvog izlaza vozili sat vremena - rekao nam je čitatelj koji je snimio gužve na jednoj od autocesta do mora.

Kopiranje linka