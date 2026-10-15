VIDEO Kaos na ulicama Tirane: Gore vladine zgrade i banke, na ulicama snimljeni vojni kamioni

Nasilni prosvjedi u Albaniji eskalirali su treći dan zaredom. Studenti i srednjoškolci u Tirani sukobili su se s policijom, palili zgrade i banke te kamenjem gađali policajce. Policija je uzvratila suzavcem, vodenim topovima i palicama, a prema izvješćima medija, na snimkama se vidi i brutalno premlaćivanje prosvjednika. Nemiri su izbili zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja, lošim izgledima za zapošljavanje i korupcijom. Prosvjedi su u utorak prerasli u nasilje, a u srijedu i četvrtak situacija se dodatno pogoršala.

Prema izvješćima albanskih medija, deseci tisuća mladih izašli su na ulice glavnog grada. Prosvjednici su zapalili najmanje jednu vladinu zgradu i dvije banke, a dio demonstranata upao je i u sjedište gradske uprave. Zbog razbijanja prozora i uništavanja imovine parlament je otkazao sjednicu.

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Pokretanje videa... VIDEO Albanci prosvjeduju protiv korupcije, policija koristi suzavac | Video: 24sata/reuters

Ispred Ministarstva obrazovanja u Tirani odjekivali su povici protiv vlade, među kojima i "Došao vam je kraj!". Napetosti su ubrzo prerasle u sukobe, a policija je intervenirala suzavcem. Prosvjednici su uzvratili bacanjem kamenja, cigli i kamenih ploča.

Društvenim mrežama šire se snimke žestokih sukoba, a neke prikazuju policajce kako palicama udaraju prosvjednike, uključujući i po glavi. Na snimci koju je objavio albanski portal Shekulli vidi se policijski službenik kako fizički napada mladića, nakon čega su drugi prosvjednici uzvratili nasiljem.

Mediji su izvijestili i o napadima na osobe koje nisu sudjelovale u prosvjedima te o navodnoj nerazmjernoj uporabi policijske sile. Prema Euronewsu Albanija, u srijedu je suspendirano više policijskih službenika.

Albanska policija pozvala je prosvjednike, ali i njihove roditelje, da ostanu prisebni i suzdrže se od nasilja. Vlasti su izvijestile da je liječničku pomoć zatražilo 23 policajaca i šest drugih osoba, dok je 35 ljudi privedeno. Brojke se, prema izvješćima, mijenjaju.

Mladi traže ostavku premijera, Rama odbija odstupiti

Prosvjednici bojkotiraju nastavu u školama i na sveučilištima te traže ostavku socijalističkog premijera Edija Rame, koji je na vlasti od 2013. godine.

Foto: Florion Goga

Rama je u četvrtak poručio da ne namjerava odstupiti zbog nasilnih prosvjeda koji traju već treći dan.

- Što se tiče poziva na moju ostavku, vlade se mijenjaju putem demokratskih izbora. Prošle smo godine imali izbore, a ne revoluciju - poručio je Rama u pisanom odgovoru Reutersu.

Dodao je da je spreman razgovarati o rastućim troškovima obrazovanja i drugim opravdanim zahtjevima studenata, ali je osudio napade na institucije.

- Napadi na institucije, uništavanje javne imovine i ugrožavanje javne sigurnosti nemaju nikakve veze s opravdanim zahtjevima studenata - izjavio je premijer.

Rama je rekao i da se Albanija, unatoč optužbama za korupciju, s tim problemom bori intenzivnije nego ikad te poručio da neće dopustiti da nasilje ugrozi europsku budućnost zemlje.

Oporba traži prijelaznu vladu i nove izbore

Na prosvjede je reagirao i Forum političkog dijaloga, nestranačka inicijativa koja je izrazila potporu studentskom buntu u Tirani i drugim gradovima. Ocijenili su da su zahtjevi mladih opravdani te upozorili na duboku političku i društvenu krizu.

Kao moguće rješenje predložili su uspostavu prijelazne vlade s mandatom od 12 mjeseci, koja bi pripremila nove izbore.

Foto: Florion Goga

U priopćenju su kritizirali vladine skandale, zlouporabu javnog novca i imovine te odgovor vlasti na prosvjede, ocjenjujući da sadašnja vlada predstavlja prepreku stabilnosti i demokratskom razvoju zemlje.

Nemiri predstavljaju dosad jedan od najvećih izazova za Ramu, koji je prošle godine osvojio četvrti mandat, dok se njegova vlada suočava s optužbama za korupciju.

Prosvjedni pokret počeo zbog luksuznog turističkog projekta

Sadašnji nemiri uslijedili su nakon višemjesečnih, uglavnom mirnih prosvjeda protiv planova za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa na jugu Albanije. Projekt se povezuje s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, a izazvao je protivljenje zbog mogućeg utjecaja na osjetljivi ekosustav područja lagune Narta.

Foto: Florion Goga

Širi pokret poznat je kao "Flamingo revolucija". Plamenci koji obitavaju u tom području postali su simbol protivljenja projektu, za koji kritičari strahuju da bi mogao ugroziti zaštićeno prirodno područje.

Albanija, zajedno s Crnom Gorom, trenutačno je među predvodnicima procesa pristupanja Europskoj uniji na zapadnom Balkanu, a cilj joj je postati članicom do 2028. godine. Premijer Rama poručuje da nasilje neće zaustaviti europski put zemlje, dok prosvjednici traže promjene u obrazovanju, borbu protiv korupcije i odgovornost vlasti.