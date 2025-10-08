Kako nam čitatelj javlja, sudarila su se najmanja dva automobila, a nastala je velika kolona
GUŽVA NA A3
VIDEO Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Velika kolona između čvora Lučko i Zagreb zapad
Na zagrebačkoj obilaznici na A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane došlo je do prometne nesreće. Trenutno ograničenje brzine je 60 km/h, a kolona je oko dva kilometra, piše HAK.
Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, dojavu o nesreći zaprimili su oko 7:40. Sudarili su se automobil i teretnjak, a nastala je samo materijalna šteta.
- Zbog nesreće, u smejru Lipovca nastala je kolona od oko 8 kilometara, napisali su iz HAK-a.
