Obavijesti

News

Komentari 1
GUŽVA NA A3

VIDEO Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Velika kolona između čvora Lučko i Zagreb zapad

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Velika kolona između čvora Lučko i Zagreb zapad
1
Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam čitatelj javlja, sudarila su se najmanja dva automobila, a nastala je velika kolona

Na zagrebačkoj obilaznici na A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane došlo je do prometne nesreće. Trenutno ograničenje brzine je 60 km/h, a kolona je oko dva kilometra, piše HAK.

Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, dojavu o nesreći zaprimili su oko 7:40. Sudarili su se automobil i teretnjak, a nastala je samo materijalna šteta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kolona na obilaznici 00:35
Kolona na obilaznici | Video: čitatelj/24sata
Foto: HAK
PREVEZLI DIJETE U KBC Užas kod Križevaca: Vozač (73) automobilom naletio na dijete. Helikopterom ga prevezli u KBC
Užas kod Križevaca: Vozač (73) automobilom naletio na dijete. Helikopterom ga prevezli u KBC

Kako nam čitatelj javlja, sudarila su se najmanja dva automobila, a nastala je velika kolona.

- Zbog nesreće, u smejru Lipovca nastala je kolona od oko 8 kilometara, napisali su iz HAK-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025