POGREŠNO SKRETANJE

VIDEO Kaos na zaobilaznici kod Opatije: Vozio po razrovanoj cesti zatvorenoj zbog radova

Neobična situacija snimljena je u srijedu oko 10 sati na zaobilaznici iz smjera Opatije prema Čavlima. Jedan vozač završio je na krajnjoj desnoj traci koja je zatvorena zbog radova, iako je cesta ondje potpuno raskopana. - Cijeli asfalt je skinut i sve je razrovano. Vjerojatno je slučajno završio tamo. Vozio je jako sporo - ispričao je čitatelj dodajući kako je razlika u visini ceste visoka oko 30 centimetara.

OBLAK CRNOG DIMA

Ovo je trenutak kad je izraelska raketa uništila zgradu u Bejrutu

Veliki oblak crnog dima uzdigao se u zrak nakon što je u srijedu rano ujutro izraelska raketa srušila zgradu nedaleko centra Bejruta, u gusto naseljenoj četvrti Bachoura, koje je Izrael gađao i prošlog tjedna. Najmanje je šest mrtvih i 24 ranjenih, potvrdilo je libanonsko Ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska izdala je priopćenje u kojem su pozvali na evakuaciju prije samog napada.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ponos Hrvatske slavi heroje!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ponos Hrvatske slavi male velike heroje, Plenković traži sjednicu Vijeća za obranu, Uhićeni zbog droge i pranja novca na istoku Hrvatske, Marokanac pretukao policajku, dobio uvjetnu kaznu, Porezna poslala tisuće pogrešnih rješenja...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tko otkriva tajne? Milanović i Anušić nastavljaju svoj okršaj

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Milanović i Anušić u ratu priopćenjima, novo je stiglo večeras. Požeški bijeg iz zatvora. Sedam godina sude vjeroučitelju. Optužili osječkog psihijatra. Kako je nastala nova hrvatska riječ. Quad i čamac jedino prijevozno sredstvo za četvero stanovnika sela u Gorskom kotaru.

CANADAIR U AKCIJI

VIDEO Požar u Novigradu! Gori borova šuma nedaleko od kuća

Požar je izbio u ponedjeljak oko 12.25 sati na otvorenom prostoru kod Novigrada, a zahvatio je borovu šumu, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Na terenu je devet vatrogasaca s četiri vozila, a u gašenje je uključen i protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. Čitatelj koji nam je poslao snimku kaže kako se požar razbuktao na pretežno šumskom području nedaleko od kuća. - Canadair cijelo vrijeme nadlijeće požarište, a čini mi se da se vatra već smanjila i da će uskoro biti ugašena. Kuće nisu bile ugrožene - rekao je.

RIJEKA KAO ODLAGALIŠTE

VIDEO ŠOK NA SAVI! Netko s mosta bacio hrpu bešteka i tanjura u rijeku: 'Zgrožen sam'

Čitatelj je u ponedjeljak oko 11 sati snimio prizor koji ga je šokirao na rijeci Savi kod mosta Slobode u Zagrebu, u smjeru Bundeka. U vodi su, kaže, završili tanjuri i velika količina bešteka koji se jasno vidi na dnu rijeke. - Toga uopće nije malo, sigurno ima oko pet kilograma bešteka. Vozio sam se biciklom preko mosta kad sam primijetio kako se nešto sjaji iz rijeke - ispričao je. Zgrožen je, kako kaže, bahatim ponašanjem i time da rijeka nekome služi kao odlagalište otpada.

