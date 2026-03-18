VIDEO Kaos na zaobilaznici kod Opatije: Vozio po razrovanoj cesti zatvorenoj zbog radova

CANADAIR U AKCIJI

VIDEO Požar u Novigradu! Gori borova šuma nedaleko od kuća Požar je izbio u ponedjeljak oko 12.25 sati na otvorenom prostoru kod Novigrada, a zahvatio je borovu šumu, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Na terenu je devet vatrogasaca s četiri vozila, a u gašenje je uključen i protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. Čitatelj koji nam je poslao snimku kaže kako se požar razbuktao na pretežno šumskom području nedaleko od kuća. - Canadair cijelo vrijeme nadlijeće požarište, a čini mi se da se vatra već smanjila i da će uskoro biti ugašena. Kuće nisu bile ugrožene - rekao je.

