VIDEO KAOS SE ŠIRI Francuska u plamenu, prosvjedi se pretvorili u pljačku i palež: 'Opasno je...'

Masovni prosvjedi zbog visokih životnih troškova i nezadovoljstva vladinom politikom tijekom vikenda prerasli su u ozbiljne nerede u više francuskih gradova. Izgrednici su pljačkali trgovine, razbijali izloge, došlo je do sukoba s policijom, a na meti napada našle su se i javne ustanove. U Parizu je tijekom nedjelje i noći na ponedjeljak uhićeno više stotina ljudi, dok se vlasti suočavaju s kritikama zbog načina na koji su odgovorile na nasilje.

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Nemiri su se nastavili i nakon velikih demonstracija održanih u subotu, 17. listopada. Dok su građani na ulicama izražavali nezadovoljstvo rastom cijena, pogoršanjem životnog standarda i stanjem javnih službi, pojedine su skupine prosvjede iskoristile za pljačke i uništavanje imovine.

Nasilje nije ostalo ograničeno samo na Pariz, zahvatilo je i druge francuske gradove. Tijekom vikenda ozlijeđene su stotine pripadnika sigurnosnih snaga, a policija je provela tisuće uhićenja diljem zemlje.

Nasilje se nastavilo i u nedjelju navečer, kada su skupine izgrednika ponovno krenule u pljačke trgovina u središtu Pariza. Gradonačelnik Emmanuel Grégoire izjavio je u ponedjeljak ujutro da je tijekom nedjelje i noći opljačkano tridesetak trgovina, a prizore koji su se ponavljali opisao je kao nepodnošljive.

Situacija je bila posebno napeta u četvrti Châtelet–Les Halles, gdje su se skupine mladih kretale ulicama tražeći trgovine koje bi mogle opljačkati. Policija je izvijestila o pokušajima novih provala i uništavanju poslovnih prostora.

Prema izvješću francuskog lista Le Parisien, tijekom nedjelje navečer i noći na ponedjeljak zabilježen je novi niz incidenata. Među pogođenim objektima bili su trgovina elektronikom Darty u četvrti Belleville, trgovine odjećom i supermarketi. Oštećen je i ulaz u poznatu robnu kuću BHV Marais, dok je u blizini Centra Pompidou razbijen izlog optičarske trgovine Afflelou.

Na bulevaru Sébastopol nekoliko desetaka mladih uzvikivalo je protupolicijske slogane i bacalo staklene boce prema policajcima, izvijestila je novinska agencija AFP.

Gotovo tisuću policajaca i žandara ozlijeđeno tijekom vikenda

Razmjeri nasilja tijekom subotnjih prosvjeda bili su iznimni. Prema podacima francuskog Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom subote u cijeloj zemlji uhićeno je 2397 ljudi, a ozlijeđeno je 997 policajaca i žandara. Sedmero pripadnika sigurnosnih snaga zadobilo je teške ozljede.

Unatoč velikom broju uhićenja, sigurnosne službe našle su se na udaru kritika zbog načina na koji su se pripremile za prosvjede i odgovorile na nasilje. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez je priznao da je u pripremi policijskog rasporeda bilo propusta te da su vlasti u pojedinim gradovima izgubile kontrolu nad situacijom.

Ministar je naveo da je tijekom subote diljem Francuske bilo raspoređeno oko 60.000 policajaca. Ipak, priznao je da raspored snaga na nekim lokacijama nije odgovarao razmjerima nereda.

Nuñez je također otkrio da je zbog događaja predao ostavku, ali ju je predsjednik Emmanuel Macron odbio prihvatiti. Elizejska palača obrazložila je tu odluku potrebom za kontinuitetom zapovijedanja sigurnosnim snagama u trenutku kada se zemlja suočava s ozbiljnom krizom.

U Limogesu zapaljena gradska vijećnica, gradonačelnik prijeti ostavkom

Među najdramatičnijim događajima tijekom subote bio je požar u gradskoj vijećnici Limogesa, grada u središnjem dijelu Francuske. Zgrada je teško oštećena u požaru koji je izbio tijekom nereda, a gradonačelnik Guillaume Guérin za nasilje je optužio skupine koje su, prema njegovim riječima, namjerno napadale policiju i državne institucije.

Guérin je izjavio da se između 500 i 700 ljudi sukobilo s policijom i napalo javne ustanove. Prema njegovu opisu, gradska vijećnica našla se na udaru u trenutku kada su snage koje su je trebale štititi bile brojčano znatno slabije od napadača.

Gradonačelnik je naveo da je neposredno prije napada u zgradi održano vjenčanje. U samo desetak minuta, prema njegovim riječima, napadači su uspjeli zauzeti objekt.

U ponedjeljak je zatražio konkretne mjere države i snažniju potporu policiji. Poručio je da će razmotriti ostavku ako ne dobije odgovarajuće odgovore te se usprotivio tome da građani Limogesa sami snose troškove obnove uništene gradske vijećnice.

Događaji u Limogesu postali su jedan od simbola šire krize u kojoj su, uz privatne trgovine i vozila, mete napada postale i javne ustanove.

Oštećeno oko 1500 trgovina, šteta bi mogla dosegnuti stotine milijuna eura

Posljedice nasilja osjećaju se i u gospodarstvu. Prema podacima Francuske federacije trgovine i distribucije, tijekom subote na meti napada našlo se približno 1500 trgovina. Procjenjuje se da bi ukupna materijalna šteta mogla iznositi nekoliko stotina milijuna eura.

U mnogim dijelovima Pariza jutro nakon nereda obilježili su razbijeni izlozi, uništeni poslovni prostori, ostaci izgorjelih vozila i razbacani predmeti na ulicama.

- Vani je opasno. Horde mladih kreću se po gradu i uništavaju sve pred sobom. Ne biraju što će razbiti, ne osjećamo se sigurno u svojem gradu - napisala je jedna korisnica Twittera. Takvih svjedočanstava može se pronaći na stotine...

Nasilje nije poštedjelo ni Lille, gdje je opljačkana trgovina nogometnog kluba Lille OSC. Klub je objavio da trgovina do daljnjega neće raditi zbog štete nastale tijekom nereda.

U Parizu su se posljedice osjećale i u četvrtima koje inače privlače velik broj turista. Dok su neki kafići i restorani nastavili raditi, u obližnjim ulicama izgrednici su razbijali izloge i iz trgovina iznosili robu. Takvi prizori dodatno su pojačali osjećaj nesigurnosti u središtu francuske prijestolnice.

Francuska vlada zato je najavila koordinaciju s trgovcima, bankama i osiguravateljima kako bi se procijenila šteta i utvrdilo kako pomoći pogođenim poduzećima.

Macron obećao odlučan odgovor, ali odbacio izvanredno stanje

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u nedjelju navečer obratio se javnosti i osudio nasilje. Naglasio je da se građani koji mirno prosvjeduju zbog životnih troškova ne smiju poistovjećivati s onima koji razbijaju, uništavaju i pljačkaju.

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Macron je najavio oštar odgovor prema počiniteljima nereda, ali i zatražio transparentnost u načinu na koji su sigurnosne snage pripremale i provodile operacije. Prema informacijama iz Elizejske palače, predsjednik je upozorio na propuste u predviđanju nasilja i prikupljanju obavještajnih podataka.

Vlasti su najavile i nove metode djelovanja protiv izgrednika, uz poruku da se odgovorni moraju brzo privesti pravdi.

Ipak, predsjednik ne namjerava proglasiti izvanredno stanje. Umjesto toga, od premijera Lecornua zatražio je da okupi političke stranke, sindikate, predstavnike lokalnih vlasti i zastupnike kako bi se razgovaralo o uzrocima nezadovoljstva i mogućim rješenjima.

Macron je naglasio i da se zahtjevi srednjoškolaca moraju ozbiljno razmotriti. Upravo su mladi posljednjih tjedana bili među važnim sudionicima prosvjednog pokreta, a nezadovoljstvo se proširilo na pitanja životnog standarda, plaća, mirovina i kvalitete javnih usluga.

Prosvjedi zbog skupog života zasjenjeni nasiljem

Prosvjedni val 17. listopada bio je usmjeren protiv rasta troškova života i nezadovoljstva stanjem javnih službi, osobito obrazovanja. Na ulice su izašli građani, učenici, sindikalisti i drugi protivnici vladine politike, a dio prosvjeda nadovezao se na pokret žutih prsluka iz 2018. godine.

Prosvjednici su isticali rast cijena goriva, energije i hrane, pritisak na kućne proračune te nezadovoljstvo politikom za koju smatraju da pogoduje bogatijima, dok najveći teret snose ljudi s nižim primanjima. Sindikati su tražili veće plaće i mirovine, niže cijene te zaštitu javnih usluga.

Prema podacima koje je objavio Associated Press, diljem zemlje održano je oko 110 prosvjednih povorki. Ministar unutarnjih poslova govorio je o približno 550.000 sudionika, dok su organizatori procjenjivali da ih je bilo oko 800.000.

Tijekom prosvjeda u više gradova izbijali su sukobi s policijom, a pojedine su skupine napadale trgovine, javne zgrade i policijske postaje. U Parizu je policija protiv izgrednika koristila suzavac i vodene topove, dok su u drugim gradovima zabilježene pljačke i požari.

U Saint-Étienneu je tijekom prosvjeda teško ozlijeđen mladi sudionik, koji je ostao bez šake. Vlasti su pokrenule istragu, ali u prvim izvješćima nisu potvrdile da je ozljeda nastala od eksplozije policijske granate. Jedna osoba na prosvjedima je preminula od posljedica srčanog udara.

*uz korištenje AI-ja

