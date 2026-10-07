Stotine studenata u Liègeu prosvjeduju zbog sve viših troškova obrazovanja i loših uvjeta, a sukobi s policijom rezultirali su brojnim uhićenjima i uništavanjem imovine.
VIDEO Kaos u Belgiji: Studenti izašli na ulice, pale se požari i razbijaju izlozi, uhićeno njih 107
Stotine studenata, dijelom nadahnutih nemirima u obrazovnom sektoru u susjednoj Francuskoj, izašle su na ulice belgijskoga grada Liègea, a lokalni mediji izvještavaju o 107 uhićenja posljednjih dana. Lokalne vlasti nisu bile odmah dostupne za informaciju koja bi potvrdila uhićenja, no novinska agencija Belga piše da su ona povezana s kaznenim djelima poput uništavanja imovine i podmetanja požara.
Studenti prosvjeduju protiv belgijskog obrazovnog sustava na francuskom jeziku, kao razlog navodeći sve veće troškove obrazovanja, pretrpane učionice i poteškoće u pristupu nastavnim materijalima.
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Prosvjednici su isticali transparente s porukama poput: "Situacija je kaotična, borimo se za prava!" i "Odabrao sam obrazovanje, a ne Igre gladi!!".
Nemiri su uslijedili nakon lipanjskih sukoba prosvjednika i policije u Bruxellesu zbog reformi obrazovanja, u što spadaju povećanje školarine za većinu studenata u belgijskoj zajednici francuskoga govornog područja s 835 na 1194 eura.
U videozapisima koji se posljednjih dana šire društvenim mrežama vide se razbijena stakla, požari i stotine uglavnom mladih prosvjednika u Liègeu, a druge snimke prikazuju policiju koja blokira prometnice.
Tijekom prosvjeda u srijedu policija je pretraživala studente, tražeći oružje.
Neki su studenti Reutersu rekli da su u kontaktu s kolegama iz Francuske.
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