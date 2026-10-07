VIDEO Kaos u Belgiji: Studenti izašli na ulice, pale se požari i razbijaju izlozi, uhićeno njih 107

Stotine studenata, dijelom nadahnutih nemirima u obrazovnom sektoru u susjednoj Francuskoj, izašle su na ulice belgijskoga grada Liègea, a lokalni mediji izvještavaju o 107 uhićenja posljednjih dana. Lokalne vlasti nisu bile odmah dostupne za informaciju koja bi potvrdila uhićenja, no novinska agencija Belga piše da su ona povezana s kaznenim djelima poput uništavanja imovine i podmetanja požara.

Studenti prosvjeduju protiv belgijskog obrazovnog sustava na francuskom jeziku, kao razlog navodeći sve veće troškove obrazovanja, pretrpane učionice i poteškoće u pristupu nastavnim materijalima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Prosvjedi u Belgiji | Video: 24sata/Reuters

Prosvjednici su isticali transparente s porukama poput: "Situacija je kaotična, borimo se za prava!" i "Odabrao sam obrazovanje, a ne Igre gladi!!".

Nemiri su uslijedili nakon lipanjskih sukoba prosvjednika i policije u Bruxellesu zbog reformi obrazovanja, u što spadaju povećanje školarine za većinu studenata u belgijskoj zajednici francuskoga govornog područja s 835 na 1194 eura.

Foto: Stephanie Lecocq

U videozapisima koji se posljednjih dana šire društvenim mrežama vide se razbijena stakla, požari i stotine uglavnom mladih prosvjednika u Liègeu, a druge snimke prikazuju policiju koja blokira prometnice.

Tijekom prosvjeda u srijedu policija je pretraživala studente, tražeći oružje.

Foto: Stephanie Lecocq

Neki su studenti Reutersu rekli da su u kontaktu s kolegama iz Francuske.