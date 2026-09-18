VIDEO Kaos u Ceuti! Policija gumiranim mecima i palicama tjerala migrante s plaža

Španjolska policija je u petak premještala tisuće migranata s plaža u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti u novi i prenatrpani prihvatni centar u luci, tijekom čega je došlo do naguravanja pa je koristila gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da se u Ceuti još uvijek nalazi između 9.000 i 10.000 migranata, nakon što ih je ljetos ondje ušlo 72.000 iz Maroka.

Operacija je počela oko 6.30 sati po lokalnom vremenu na plažama Trampolín i Benítez, a u njoj je sudjelovalo oko 170 pripadnika Nacionalne policije, većinom pripadnika interventnih postrojbi uz dronove, te oko 70 pripadnika Civilne garde.

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Migranti koji su noć proveli na plažama, nadajući se mjestu u novom prihvatnom centru, u početku su pljeskom pozdravili početak premještanja. No ubrzo je došlo do naguravanja dok su se ljudi pokušavali probiti do ograničenog broja dostupnih mjesta.

Snimke španjolske javne televizije RTVE-a prikazale su gužvu i naguravanje, nakon čega je policija ispalila gumene metke u zrak i palicama udarila nekoliko migranata. Situacija se potom smirila, a operacija je nastavljena.

Migranti su u manjim skupinama, pod policijskom pratnjom, pješke prevođeni rutom dugom nešto više od kilometra od plaža do luke. Po dolasku su prolazili identifikaciju i sigurnosnu provjeru.

Foto: Stringer

Novi privremeni prihvatni prostor u luci ima oko 1.700 mjesta, raspoređenih u dva odvojena dijela – 1.080 mjesta u jednom i 620 u drugom. Do podneva su svi kapaciteti bili popunjeni, a dio migranata koji su kasnije stigli ostao je bez mjesta.

Vlasti procjenjuju da se nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama nalazi još oko 3.000 migranata.