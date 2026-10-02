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VIDEO Kaos u Francuskoj: Više od 400 škola zatvara vrata, učenici palili požare...

Piše HINA,
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VIDEO Kaos u Francuskoj: Više od 400 škola zatvara vrata, učenici palili požare...
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Foto: Abdul Saboor
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Odluka o zatvaranju škola donesena je kako bi se osigurala sigurnost učenika i osoblja usred rastućih nasilnih prosvjeda koji su izbili zbog problema u obrazovnom sustavu.

Očekuje se da će oko 400 škola u Francuskoj u petak ostati zatvoreno nakon što su učenički prosvjedi, započeti zbog problema u obrazovnom sustavu, na nekim mjestima prerasli u nasilje. "Prema informacijama kojima raspolažem, bit će zatvoreno nešto više od 400 škola i drugih obrazovnih ustanova“, rekao je francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray u četvrtak navečer za televiziju France 2.

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Neredi u Parizu VIDEO
Neredi u Parizu | Video: 24sata/Reuters

Prema izvoru bliskom premijeru Sébastienu Lecornuu, obavještajne službe izvijestile su na kriznom sastanku u četvrtak da su prosvjedni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice, među kojima i članovi stranke Nepokorena Francuska (LFI). Zastupnik LFI-ja Louis Boyard odbacio je tu tvrdnju u izjavama za francuske medije.

Prosvjedi zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada izbili su prošlog mjeseca na području Pariza, no postajali su sve nasilniji kako su se širili zemljom. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a policija je uhitila stotine prosvjednika.

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Učenici su u četvrtak podmetnuli požare u najmanje dvije srednje škole, dok su u trećoj, u južnom gradu Marseilleu, nastavnici slučajno poprskani benzinom, priopćili su dužnosnici. U Strasbourgu na istoku zemlje zapaljen je najmanje jedan automobil, a u Toulouseu na jugozapadu interventna policija sukobila se s mladima.

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