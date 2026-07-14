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DRAMATIČNA SNIMKA

VIDEO Kaos u Kini zbog tajfuna Bavi: Više od 260.000 ljudi moralo napustiti domove

Piše HINA,
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VIDEO Kaos u Kini zbog tajfuna Bavi: Više od 260.000 ljudi moralo napustiti domove
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Foto: Go Nakamura
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Najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila Kinu dovela je do evakuacije preko 260.000 ljudi u sjeveroistočnoj pokrajini Liaoning dok je tajfun Bavi donio intenzivne poplave

Očekuje se da će obilne kiše nastaviti padati tijekom utorka s ekstremnim pljuskovima u nekim područjima, kazale su vlasti dok Bavi odvlači velike količine vlažnog zraka prema sjeveru. Svim školama i obrazovnim ustanovama naloženo je da suspendiraju nastavu, a javni prijevoz je uglavnom poremećen u sjeveroistočnim gradovima, uključujući Shenyang i Jilin.

Bavi, koji pokriva područje veličine Francuske, nastao je u Tihom oceanu prije 13 dana. Struktura mu je pretežito ostala nepromijenjena u ponedjeljak nakon što je kasno u subotu došao na kopno u istočnoj Kini, što ga čini najtrajnijim tropskim ciklonom u azijsko-pacifičkoj regiji ove godine.

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Spašavanje vozača u Kini VIDEO
Spašavanje vozača u Kini | Video: 24sata/Reuters

Razlog za njegovu dugotrajnost je neuobičajeno dobro očuvan središnji dio, tvrde kineski meteorolozi, što Baviju omogućava da zadrži većinu vlage dok se pomiče prema sjeveru, odnosno prema Korejskom poluotoku.

Očekuju se obilne kiše kada Bavi, trenutno klasificiran kao tropska oluja, počne dodatno usporavati i otpuštati svu vlagu koju je zadržavao.

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