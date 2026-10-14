VIDEO Kaos u parlamentu Slovenije, letio i poslovnik: 'Ovo je otmica, državni udar'

Rasprava o pravima stranih radnika izazvala je žestoki sukob u slovenskom parlamentu. Kako prenosi 24ur, oporbena zastupnica Nataša Sukič iz stranke Levica optužila je vladajuće za udar na demokraciju, a potom bacila primjerak parlamentarnog poslovnika prema zastupniku Slovenske demokratske stranke (SDS) Žanu Mahniču. Nije ga pogodila, a zatim je demonstrativno napustila sjednicu.

Ko zmanjka argumentov, začnejo leteti poslovniki. Toliko o demokratični kulturi in spoštovanju parlamenta. Maske so padle! 🇸🇮 https://t.co/Y6fgXw7emh — SDS (@strankaSDS) October 14, 2026

Sve se dogodilo na zajedničkoj hitnoj sjednici dvaju parlamentarnih odbora, sazvanoj na zahtjev oporbenih zastupnika Pokreta Svoboda, Socijalnih demokrata i Levice. Oni su pak tražili raspravu o vladinim prijedlozima izmjena zakona koji uređuju boravak stranaca i zapošljavanje stranih radnika.

No zastupnik vladajućeg SDS-a Andrej Kosi predložio je prekid sjednice. Kako je rekao zakonski prijedlozi još nisu službeno upućeni parlamentu. Većina je podržala njegov prijedlog, što je izazvalo burnu reakciju oporbe.

- Ovo što radite je otmica parlamenta. Shvaćate li što znači oteti parlament? Otmica parlamenta svojevrsni je državni udar. Ovo je najviša državna demokratska institucija - rekla je Sukič.

Dodala je kako ovo što rade nečuveno i da to nikada nije viđeno niti doživljeno.

- Ovo je ozbiljan napad na demokraciju u zemlji, ozbiljan napad na oporbu koja ovdje, kada vam nešto nije po volji, više nema prostora da se izrazi - rekla je.

Mahnič je odbacio optužbe da je prekršio pravila. Objasnio je da predsjedavajući ne može samostalno odlučiti o prekidu sjednice, ali mora omogućiti glasanje o prijedlogu zastupnika. Budući da je većina podržala prekid, smatra da je postupak proveden u skladu s poslovnikom.

Podsjetimo, slovenska vlada je predložila izmjene pravila za strane radnike i članove njihovih obitelji. Među predloženim promjenama je i drukčiji sustav financiranja tečajeva slovenskog jezika. Strani državljani više ih ne bi pohađali potpuno besplatno, već bi morali snositi 40 posto troškova, dok bi se istodobno povisila tražena razina poznavanja jezika.

