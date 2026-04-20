VIDEO Kaos u Sesvetama, tri auta se sudarila, jedan završio na boku! Ljude pokupila Hitna

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru tri automobila u Sesvetama. Zagrebačka policija dojavu o prometnoj nesreći na križanju Trakošćanske i Bistričke ulice zaprimila je u ponedjeljak u 7.30 sati.

Prometna nesreća u Sesvetama | Video: čitatelj/24sata

- Dvoje ozlijeđenih prevezeno je u Kliniku za traumatologiju - rekli su nam iz policije. Jedno je vozilo završilo na boku.