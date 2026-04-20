POLICIJA NA TERENU
VIDEO Kaos u Sesvetama, tri auta se sudarila, jedan završio na boku! Ljude pokupila Hitna
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje ljudi ozlijeđeno je u sudaru tri automobila u Sesvetama. Zagrebačka policija dojavu o prometnoj nesreći na križanju Trakošćanske i Bistričke ulice zaprimila je u ponedjeljak u 7.30 sati.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Dvoje ozlijeđenih prevezeno je u Kliniku za traumatologiju - rekli su nam iz policije. Jedno je vozilo završilo na boku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku