VIDEO Kaos u Zagrebu: Troje ljudi u bolnici nakon sudara
Čitanje članka: < 1 min
Troje ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na zagrebačkoj Aveniji Dubrovnik. Kako doznajemo od zagrebačke policije, sudarila su se dva automobila na križanju Avenije Dubrovnik i Ulice Trnsko.
- Dojavu o nesreći zaprimili smo u ponedjeljak u 5.55 sati. Troje ljudi je ozlijeđeno i prevezeno u KBC Zagreb - potvrdili su nam iz Policijske uprave zagrebačke.
Težina ozljeda nije poznata, te je očevid u tijeku. Kako je vidljivo prema kartama na Googleu, na području od zagrebačke Arene, Rotora pa do zgrade Sveučilišta u Zagrebu stvorila se veća gužva i kolona.
