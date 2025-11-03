Obavijesti

News

STVORILA SE VEĆA GUŽVA

VIDEO Kaos u Zagrebu: Troje ljudi u bolnici nakon sudara

Piše Marta Divjak,
VIDEO Kaos u Zagrebu: Troje ljudi u bolnici nakon sudara
Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija dojavu o nesreći zaprimili su u ponedjeljak u 5.55 sati

Troje ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na zagrebačkoj Aveniji Dubrovnik. Kako doznajemo od zagrebačke policije, sudarila su se dva automobila na križanju Avenije Dubrovnik i Ulice Trnsko.

Nesreća na križanju Trnsko - Kajzerica 00:22
Nesreća na križanju Trnsko - Kajzerica | Video: čitatelj/24sata

- Dojavu o nesreći zaprimili smo u ponedjeljak u 5.55 sati. Troje ljudi je ozlijeđeno i prevezeno u KBC Zagreb - potvrdili su nam iz Policijske uprave zagrebačke.

Težina ozljeda nije poznata, te je očevid u tijeku. Kako je vidljivo prema kartama na Googleu, na području od zagrebačke Arene, Rotora pa do zgrade Sveučilišta u Zagrebu stvorila se veća gužva i kolona. 

