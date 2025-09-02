VIDEO Kim Jong Un u Peking na paradu poveo kćer nasljednicu

Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong Un doputovao je u Peking zajedno sa kćeri Kim Ju Ae kako bi prisustvovao velikoj vojnoj paradi povodom 80. obljetnice kapitulacije Japana u Drugom svjetskom ratu. BBC javlja da će se Kim ondje susresti s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ruskim liderom Vladimirom Putinom i još 26 šefova država.

Kim je u kinesku prijestolnicu stigao svojim oklopnim vlakom, a fotografije pokazuju da ga je na željezničkoj postaji dočekao vrh Komunističke partije Kine. Sjevernokorejska novinska agencija KCNA objavila je da je Kim zahvalio Xiju na „srdačnom i toplom gostoprimstvu“, ali nije spomenula prisutnost njegove kćeri, koju se smatra smatra mogućom nasljednicom.

Foto: KCNA

Kim Ju Ae posljednjih godina često se pojavljuje u javnosti uz oca, osobito na vojnim događajima i priredbama režima. Premda su podaci o njoj manjkavi, prije dvije godine su južnokorejski obavještajci navodili da ima oko deset godina, a njezina česta prisutnost potiče nagađanja o ulozi koju bi mogla imati u budućnosti sjevernokorejskog režima.

Vojna parada u srijedu bit će najveća u kineskoj povijesti, a očekuje se prikaz najmodernijeg naoružanja i postrojbi na Trgu Tiananmen. Zapadni čelnici uglavnom izostaju zbog protivljenja ruskoj invaziji na Ukrajinu, no potvrđen je dolazak lidera iz zemalja jugoistočne Azije te nekoliko predstavnika iz Europe.

Foto: Go Nakamura

Kimova nazočnost označava prvi posjet jednog sjevernokorejskog vođe kineskoj vojnoj paradi od 1959. godine, dok mu je posljednji boravak u Pekingu bio 2019. godine. Njegova obiteljska tradicija putovanja vlakom potječe još od djeda Kim Il Sunga, a poznato je da i njegov otac Kim Jong Il nije volio letjeti.