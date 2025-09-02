VIDEO Kim Jong Un u Peking na paradu poveo kćer nasljednicu

Obavijesti

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: KCNA

Kim Ju Ae posljednjih godina često se pojavljuje u javnosti uz oca, osobito na vojnim događajima i priredbama režima.

Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong Un doputovao je u Peking zajedno sa kćeri Kim Ju Ae kako bi prisustvovao velikoj vojnoj paradi povodom 80. obljetnice kapitulacije Japana u Drugom svjetskom ratu. BBC javlja da će se Kim ondje susresti s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ruskim liderom Vladimirom Putinom i još 26 šefova država.

Kim je u kinesku prijestolnicu stigao svojim oklopnim vlakom, a fotografije pokazuju da ga je na željezničkoj postaji dočekao vrh Komunističke partije Kine. Sjevernokorejska novinska agencija KCNA objavila je da je Kim zahvalio Xiju na „srdačnom i toplom gostoprimstvu“, ali nije spomenula prisutnost njegove kćeri, koju se smatra smatra mogućom nasljednicom.

North Korean leader Kim Jong Un visits Beijing
Foto: KCNA

Kim Ju Ae posljednjih godina često se pojavljuje u javnosti uz oca, osobito na vojnim događajima i priredbama režima. Premda su podaci o njoj manjkavi, prije dvije godine su južnokorejski obavještajci navodili da ima oko deset godina, a njezina česta prisutnost potiče nagađanja o ulozi koju bi mogla imati u budućnosti sjevernokorejskog režima.

Vojna parada u srijedu bit će najveća u kineskoj povijesti, a očekuje se prikaz najmodernijeg naoružanja i postrojbi na Trgu Tiananmen. Zapadni čelnici uglavnom izostaju zbog protivljenja ruskoj invaziji na Ukrajinu, no potvrđen je dolazak lidera iz zemalja jugoistočne Azije te nekoliko predstavnika iz Europe.

North Korean leader Kim Jong Un expected to arrive in Beijing
Foto: Go Nakamura

Kimova nazočnost označava prvi posjet jednog sjevernokorejskog vođe kineskoj vojnoj paradi od 1959. godine, dok mu je posljednji boravak u Pekingu bio 2019. godine. Njegova obiteljska tradicija putovanja vlakom potječe još od djeda Kim Il Sunga, a poznato je da i njegov otac Kim Jong Il nije volio letjeti.

