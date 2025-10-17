VIDEO Kobre iz Leskovca: 'Nas 11 natječemo se na vatrogasnim vježbama, neke od nas su bake'

Na devetom po redu državnom natjecanju vatrogasaca Republike Hrvatske, održanom ove subote, među više od 200 natjecateljskih ekipa iz Hrvatske, Slovenije i Italije, pažnju su posebno privukle, Kobre. Riječ je o ženskoj natjecateljskoj ekipi DVD-a Leskovec, koja je među čak 41 ženskom ekipom zauzela visoko 12. mjesto.

- Mi bismo bile i bolje, ali sitne greške koštale su nas petog mjesta - govori Danijela Denžić, članica tima, i dodaje kako je najstarija članica, Ruža Horvat (65), upravo ona kojoj pripadaju najzahtjevniji zadaci.

Ekipu Kobre čini 12 članica i pripadaju B kategoriji. Žene starije od 30+ godina. Od njih 11 je čak sedam baka. Najmlađi unuk ima tek dva tjedna, a najstarija unuka 26 godina. Ipak, godine im nimalo ne stoje na putu.

- Izuzetno smo 'fletne', kako se kod nas kaže - kroz smijeh će Denžić.

Inače, 1979. godine osnovana je prva ženska ekipa, te je ona osvojila regionalno natjecanie i plasirala se na državno natjecanje bivše Jugoslavije. Čak tri žene iz prve ekipe su članice u Kobri. No kako su Kobre postale Kobre? Ekipa je osnovana 2012. godine, a na početku ih je bilo 20. No, kroz godinu dana ostala je postava od 11 žena, koliko ih ima i danas. Zanimljivo, ime su dobile, sasvim slučajno.

- Bile smo na natjecanju kada je jedno dijete iz publike viknulo: 'Ajde Kobre, možete vi to!' Svi smo se smijali, i mi i publika. I tako smo ostale Kobre - prisjeća se Denžić kroz smijeh. Iako se zabavljaju, naglašava kako je u natjecanjima bitna spremnost i timski duh ekipe jer se vatrogasna natjecanja temelje na vježbama koje zahtijevaju brzinu, preciznost i besprijekornu timsku suradnju.

Kobre su svoju vježbu izvele za samo 54 sekunde, što im je osiguralo 11. mjesto.

- Kod izvođenja vježbi boduje se preciznost i najvažnije, vrijeme. Male greške su nas stajale boljeg plasmana. Da nismo imale te greške, bile bi pete. Ali budemo bolje drugi put - pojašnjava Denžić.

U obitelji, većina članova su - vatrogasci

Podrška ne izostaje ni kod kuće. Njezin suprug, kao i većina muževa članica, aktivan je u DVD-u Leskovec. Tek tri supruga nisu članovi društva.

- Kod nas je biti član DVD-a obiteljski hobi. Kobre ne sudjeluju u gašenju požara, ali smo velika podrška, kuhamo, pripremimo sve što treba. To volimo - iskreno će Denžić. Zanimljivo, prva ženska ekipa DVD-a Leskovec osnovana je davne 1979. godine, čime Kobre nastavljaju dugu tradiciju ženskog vatrogastva u ovom mjestu, sada s ponešto drugačijim, ali ništa manje snažnim pečatom.

Članice Kobra su Ruža Horvat (65), Štefanija Denžić (63), Danijela Denžić (45), Irena Gložinić (44), Gordana Talan (47), Štefica Tkalec (50), Antonija Denžić (57), Ružica Horvat (55), Marija Denžić (63), Marija Denžić (61), Ljerka Horvat (55). I Ksenija koja nije još službeno članica, ali im puno pomaže u svemu.