Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
VIDEO Kod Ceute 18 mrtvih, svi dogovori išli preko WhatsAppa, migrantska kriza i u Melilli
Tisuće se organizirale preko WhatsAppa i Instagrama
Masovni pokušaj ilegalnog prelaska granice između Maroka i Španjolske kod Ceute, prema dosadašnjim policijskim saznanjima, nije organizirala velika krijumčarska mreža, kako su isprva tvrdile marokanske vlasti. Mladići koji su prethodnih dana više puta pokušavali prijeći granicu okupili su se u Castillejosu, marokanskom gradu poznatom i kao Fnideq, a zatim se povezali preko društvenih mreža i aplikacija za razmjenu poruka.
Prema izvorima iz španjolske policije, pozivi na zajednički polazak širili su se Instagramom i WhatsAppom, često završavajući jednostavnom porukom: „Prenesi dalje”. U privatnim grupama navodno su se razmjenjivale informacije o mjestu i vremenu okupljanja te upute o tome kako zaobići policijske kontrole.
Prvi neformalni razgovori s mladim Marokancima koji su uspjeli ući u Ceutu upućuju na to da su se povezivali samostalno, unutar lokalnih grupa na društvenim mrežama. Španjolski policajci zasad nisu pronašli dokaze da je iza njih stajala velika organizacija za trgovinu ljudima. Istraga je, međutim, još u tijeku.
Širenju poziva pridonijeli su i pojedini kreatori sadržaja te profili koji su objavljivali lažne ili iz konteksta izvučene snimke. U njima se tvrdilo da je granica otvorena ili da španjolske snage više ne sprječavaju ulaske, čime se među mladima stvarao dojam da je upravo tada najbolja prilika za prelazak. Takve su objave masovno dijelili i maloljetnici, pozivajući druge da im se pridruže.
Slična mobilizacija zabilježena je u rujnu 2024. godine, kada se društvenim mrežama proširio poziv „Nalazimo se 15. rujna”, s ciljem koordiniranog pokušaja prelaska granice kod Fnideqa. Marokanska policija tada je u više gradova uhitila više od 150 osoba, među kojima i desetke osumnjičenih za objavljivanje lažnih vijesti i sadržaja kojima se poticalo nasilno probijanje granice.
Organizatori pojedinih ranijih pokušaja osuđeni su na zatvorske kazne u trajanju od dvije do tri godine. Policija sada istražuje jesu li se u najnovijem slučaju ponovno koristili isti obrasci: privatne grupe, precizne lokacije i vrijeme okupljanja te viralne poruke koje su se u kratkom roku proširile među tisućama mladih.
Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je novinska agencija EFE.
Maroko je posljednjih sati pojačao kontrole na cestama, kolodvorima i u pograničnom području kako bi smanjio priljev ljudi prema sjeveru zemlje, no tisuće osoba, uglavnom mladih, i dalje se okupljaju u okolici grada Fnideqa i pokušavaju prijeći granicu.
Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
Na moru marokanske pomoćne snage nisu uspjele zaustaviti kontinuirani priljev ljudi koji plivajući obilaze obalu prema graničnom lukobranu u Ceuti.
Kriza se proširila i na drugu španjolsku enklavu u sjevernoj Africi, Melillu, gdje je zatvoren granični prijelaz Beni Enzar zbog pokušaja ilegalnih ulazaka. Pokušaji prelaska zabilježeni su i na drugim dijelovima granice, a španjolske sigurnosne snage rasporedile su dodatne policijske i vojne snage.
Španjolska i Maroko dogovorili su ubrzani povrat osoba koje su ilegalno ušle u Španjolsku, no taj dogovor zasad nije smanjio pritisak na granici.
Stanovnici pograničnog područja navode da se među mladima proširila glasina kako je Španjolska otvorila granicu za ulazak bez dokumenata, što je dodatno potaknulo dolazak ljudi prema Ceuti. Mnogi su tijekom noći kupovali kolutove na napuhavanje i drugu opremu za plivanje kako bi pokušali doplivati do španjolskog teritorija.
Marokanske vlasti nisu objavile službene podatke o broju pokušaja prelaska granice ni o poginulima, dok lokalni mediji procjenjuju da bi kriza mogla nadmašiti onu iz 2021. godine, kada je u Ceutu ušlo oko 10.000 migranata tijekom diplomatskih napetosti između Madrida i Rabata.
Španjolski premijer Pedro Sánchez u petak će posjetiti Ceutu zajedno s ministrom unutarnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom kako bi na terenu procijenio stanje i koordinirao odgovor vlasti.
Predsjednik Ceute Juan Jesús Vivas ponovno je pozvao Madrid da proglasi nacionalno izvanredno stanje, ocijenivši da je dosadašnji odgovor središnje vlade nedostatan.