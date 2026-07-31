VIDEO Kod Ceute 18 mrtvih, svi dogovori išli preko WhatsAppa, migrantska kriza i u Melilli

DOGOVORI NA WHATSAPPU

Tisuće se organizirale preko WhatsAppa i Instagrama

Foto: Fabian Bimmer

Masovni pokušaj ilegalnog prelaska granice između Maroka i Španjolske kod Ceute, prema dosadašnjim policijskim saznanjima, nije organizirala velika krijumčarska mreža, kako su isprva tvrdile marokanske vlasti. Mladići koji su prethodnih dana više puta pokušavali prijeći granicu okupili su se u Castillejosu, marokanskom gradu poznatom i kao Fnideq, a zatim se povezali preko društvenih mreža i aplikacija za razmjenu poruka.

Prema izvorima iz španjolske policije, pozivi na zajednički polazak širili su se Instagramom i WhatsAppom, često završavajući jednostavnom porukom: „Prenesi dalje”. U privatnim grupama navodno su se razmjenjivale informacije o mjestu i vremenu okupljanja te upute o tome kako zaobići policijske kontrole.

Prvi neformalni razgovori s mladim Marokancima koji su uspjeli ući u Ceutu upućuju na to da su se povezivali samostalno, unutar lokalnih grupa na društvenim mrežama. Španjolski policajci zasad nisu pronašli dokaze da je iza njih stajala velika organizacija za trgovinu ljudima. Istraga je, međutim, još u tijeku.

Širenju poziva pridonijeli su i pojedini kreatori sadržaja te profili koji su objavljivali lažne ili iz konteksta izvučene snimke. U njima se tvrdilo da je granica otvorena ili da španjolske snage više ne sprječavaju ulaske, čime se među mladima stvarao dojam da je upravo tada najbolja prilika za prelazak. Takve su objave masovno dijelili i maloljetnici, pozivajući druge da im se pridruže.

Slična mobilizacija zabilježena je u rujnu 2024. godine, kada se društvenim mrežama proširio poziv „Nalazimo se 15. rujna”, s ciljem koordiniranog pokušaja prelaska granice kod Fnideqa. Marokanska policija tada je u više gradova uhitila više od 150 osoba, među kojima i desetke osumnjičenih za objavljivanje lažnih vijesti i sadržaja kojima se poticalo nasilno probijanje granice.

Organizatori pojedinih ranijih pokušaja osuđeni su na zatvorske kazne u trajanju od dvije do tri godine. Policija sada istražuje jesu li se u najnovijem slučaju ponovno koristili isti obrasci: privatne grupe, precizne lokacije i vrijeme okupljanja te viralne poruke koje su se u kratkom roku proširile među tisućama mladih.