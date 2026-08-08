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SPORA IDENTIFIKACIJA STRADALIH

VIDEO Kod Ceute poginulo 96 migranata: 'Prizor je bio jeziv'

Piše HINA,
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VIDEO Kod Ceute poginulo 96 migranata: 'Prizor je bio jeziv'
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Foto: Violeta Santos Moura
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Pripadnici hitnih službi opisali su stanje na području lukobrana pored plaže Tarajal kao "jezivo", navodeći da je u najintenzivnijim trenucima na španjolsku stranu pristizalo između 60 i 100 ljudi u minuti.

Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Ceutu prije tjedan dana porastao je na 96, od čega 82 na španjolskoj strani a 14 na marokanskoj, izvijestila je u subotu španjolska televizija RTVE pozivajući se na službene podatke. Marokanska udruga za ljudska prava (AMDH) procjenjuje da je ukupno poginula 141 osoba kada se pridoda i pokušaj ulaska u Melillu, drugu španjolsku enklavu na sjeveru Afrike. 

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Dubravka Šuica o Ceuti VIDEO
Dubravka Šuica o Ceuti | Video: 24sata/Reuters

Direktor Instituta za sudsku medicinu u Ceuti, Manuel Aparcero, potvrdio je da je glavni uzrok smrti bila mehanička asfiksija uslijed utapanja. Obdukcije svih pronađenih tijela su završene, no zasad je identificirano samo šest osoba – svi su punoljetni muškarci marokanskog državljanstva.

Kako bi se ubrzao postupak identifikacije, španjolska Civilna garda poslala je otiske prstiju marokanskim vlastima radi usporedbe s njihovim bazama podataka. U istragu su uključeni i dodatni forenzičari iz španjolskih gradova Cáceresa, Salamance, Valladolida, Toleda i Guadalajare.

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Pripadnici hitnih službi opisali su stanje na području lukobrana pored plaže Tarajal kao "jezivo", navodeći da je u najintenzivnijim trenucima na španjolsku stranu pristizalo između 60 i 100 ljudi u minuti. 

"Kad smo stigli, prizor je bio jeziv. Bio je to masovni ulazak migranata, a mnogi su već bili mrtvi, dok su drugi bili u terminalnoj fazi iscrpljenosti", rekao je Aparcero, opisujući intervenciju na mjestu događaja.

Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Foto: Violeta Santos Moura

Dodao je da su liječnici pokušali reanimirati više osoba, ali da su neki od pokušaja bili bezuspješni.

Marokansko Nacionalno vijeće za ljudska prava (CNDH) objavilo je da je na marokanskoj strani zabilježeno 236 ozlijeđenih, među kojima je 87 pripadnika sigurnosnih snaga.

U vezi s pokušajem masovnog prelaska granice uhićeno je oko 100 osoba na području Ceute, uključujući 11 maloljetnika, dok su još 23 osobe uhićene u blizini Melille.

Nemiri na marokanskoj strani prouzročili su i znatnu materijalnu štetu, pri čemu je uništeno oko 90 privatnih i službenih vozila.

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Istraga CNDH-a ukazuje na važnu ulogu društvenih mreža u organiziranju masovnog pokušaja prelaska. Analizirane su 23 Facebook grupe s više od milijun članova, u kojima su, prema nalazima istrage, objavljivane informacije o rutama, terminima i načinima prelaska mora prema Ceuti.

CNDH navodi i da je pogrešno tumačenje odluke španjolskog Vrhovnog suda o zabrani trenutnog vraćanja migranata na moru moglo dodatno potaknuti organiziranje masovnih pokušaja ulaska.

Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. U petak je zabilježena smrt migranta koji je pokušao ući na područje enklave paraglajderom.

Istodobno, u Ceuti je evidentirano 1.342 maloljetnika, a njihovo premještanje na španjolsko kopno trebalo bi početi u idućim tjednima.

Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta Ceute za prihvat migranata, osobito maloljetnika, dok lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostatka Španjolske.

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