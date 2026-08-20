Na terenu su 44 vatrogasca sa 17 vozila, objavili su iz Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.
NOVA BUKTINJA U DALMACIJI
VIDEO Kod Primoštena je izbio veći požar, gase ga i kanaderi! Zbog požara su zatvorili cestu...
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U tijeku je gašenje požara u zaleđu Primoštena. Na terenu su vatrogasci Vatrogasne zajednice županije Šibensko-kninske, objavila je na svojim društvenim mrežama Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar je izbio oko 14 sati.
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Na terenu su 44 vatrogasca sa 17 vozila, objavili su iz Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije. U gašenju sudjeluju i zračne snage.
-Dojava o požaru na prostoru zaleđa Primoštena stigla je u 13.55 sati, pozvana su tri kanadera, a za sada se ne poduzimaju nikakve evakuacije žitelja s tog područja. Cesta Primošten-Podgreben se zatvara za promet – kazao je za Šibenskikanal Joško Sulje iz PU šibensko-kninske.
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