VIDEO Kolaps na granici s Crnom Gorom: 'Čekamo preko šest sati, bez vode. Nekome je i pozlilo...'

Potpuni kolaps je na graničnom prijelazu Vitaljina. U oba smjera čeka se više od šest sati, bez vode. Ne žele otvoriti drugu traku za državljane EU. Zbog toga je nastao kolaps. Hitna pomoć maloprije je stigla, nekome je očito i pozlilo - ispričao nam je čitatelj koji već satima čeka u koloni prelazak graničnog prijelaza Vitaljina, a snimku nam je poslao oko 21 sat u četvrtak.

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Pokretanje videa... VIDEO Gužva na granici | Video: Čitatelj 24sata

Prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba, na graničnom prijelazu Vitaljina na ulazu u Hrvatsku čeka se oko sat i pol.

Foto: HAK

Čitatelj, međutim, tvrdi da je stvarno stanje na Vitaljini gore od službeno objavljenih podataka te da se u kolonama čeka više od šest sati u oba smjera.