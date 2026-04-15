MODERNIZACIJA PROIZVODNJE

VIDEO Kraš investirao 2,3 mil. € za automatizaciju proizvodnje Napolitanki. Evo kako radi...

Sustav je optimiziran za specifičnosti jednog od najprepoznatljivijih Kraševih proizvoda i lidera u kategoriji vafla

Kraš je investirao 2,3 milijuna eura u novu liniju za automatsko slaganje i pakiranje Choco Napolitanki, izvijestila je u srijedu ta tvrtka. Ta je investicija dio je širega investicijskog ciklusa Kraša usmjerenog na unaprjeđenje proizvodnog procesa, veću učinkovitost i očuvanje svježine proizvoda.

Linija je razvijena i uvedena u suradnji s njemačkim proizvođačem opreme za pakiranje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, a sustav je optimiziran za specifičnosti jednog od najprepoznatljivijih Kraševih proizvoda i lidera u kategoriji vafla.

- Nova, moderna i modularna linija za Choco Napolitanke osigurava pakiranje koje čuva svježinu i vizualni izgled proizvoda te jamči konzistentnu i ujednačenu kvalitetu - kazao je član Uprave Kraša za proizvodnju, investicije i održavanje Ivan Kos.

Spomenuto ulaganje pridonosi rastu produktivnosti i optimizaciji radnih procesa, dok je rad na liniji fizički manje zahtjevan i usmjeren prvenstveno na nadzor i upravljanje procesima.

Istovremeno s tehnološkim unaprjeđenjem, kompanija je provela i redizajn ambalaže, a zbog specifičnih zahtjeva novih pakiranja, prilagođena je i gramaža proizvoda. 

Projekt pripreme i implementacije automatizacije proizvodne linije za Choco Napolitanke trajao je dvije godine, a Kraš nastavlja s modernizacijom svojih proizvodnih procesa.

