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VELIKO OKUPLJANJE

VIDEO Kreće prosvjed protiv otpada u Gospiću! Podršku dala i Severina: 'Digni se naša Liko!'

Piše Laura Šiprak, Petra Mustać,
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VIDEO Kreće prosvjed protiv otpada u Gospiću! Podršku dala i Severina: 'Digni se naša Liko!'
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Foto: Privatni album

U Gospiću je u sred grada istrpano 35.000 opasnog otpada. Ličani su odlučili reći: "Dosta". Organizirali su veliki prosvjed 'Hodaj za Liku', a na prosvjed stižu i autobusi iz ostalih dijelova Hrvatske

Ličanima je dosta, i to s pravom. U Gospiću ljudi žive prekoputa 35.000 tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada čija sanacija još nije ni počela. Nedaleko se gradi tvornica prerade litija, nađen je PFAS u vodi (nasreću, u malim količinama), a još im nitko nije službeno rekao čime su okruženi.

Foto: Privatni album

Nakon godinu i pol dana pokušaja pokretanja institucija procedurama i razgovorima, organizirali su prosvjed “Hodaj za Liku”, koji starta danas u 10 sati ujutro kraj silosa PPK Velebit, gdje su, kako se sumnja, bračni par Šincek i ostali suradnici bacili i zakopali 35.000 tona otpada. Otpada za koji se iz natječaja za sanaciju samo 10 posto vidi da ima opasna svojstva.

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U Gospiću 45.000 tona ilegalnog otpada: Sanaciju od 50 mil. eura platit će država

Organizatori prosvjeda “Hodaj za Liku”, inicijativa “Gospić je naš dom”, organizirali su i besplatan prijevoz iz Zagreba kao i punktove s vodom, a jutros je iz glavnog grada za Gospić krenulo njih desetak.

- Dodatno želimo posebno naglasiti, kao građanska inicijativa, da se jasno ograđujemo od svake stranačke i političke instrumentalizacije ovog skupa s bilo koje strane. Hod za Liku nije i neće biti politička pozornica - rekli su.

Očekuje se sanacija ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću
Očekuje se sanacija ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Od jutra se i u samom Gospiću već skupljaju stotine prosvjednika, a pripremili su i transparente kojima žele jasno i glasno poručiti: "Zaštitite našu prirodu i Liku!"

Podršku prosvjedu pružila je i pjevačica Severina te pozvala ljude da dođu na okupljanje.

Pokretanje videa...

Severina dala podršku prosvjedu VIDEO
Severina dala podršku prosvjedu | Video: Privatni album

- Hoda se za Liku! Zato što je Lika oaza ljepote, a ne zona smeća, zagađenja i uništenja. U Gospiću kraj silosa Hodamo za Liku. Digni se ponosna Liko! - rekla je pjevačica.

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Komentari 12
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