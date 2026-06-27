VIDEO Kreće prosvjed protiv otpada u Gospiću! Podršku dala i Severina: 'Digni se naša Liko!'

Ličanima je dosta, i to s pravom. U Gospiću ljudi žive prekoputa 35.000 tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada čija sanacija još nije ni počela. Nedaleko se gradi tvornica prerade litija, nađen je PFAS u vodi (nasreću, u malim količinama), a još im nitko nije službeno rekao čime su okruženi.

Foto: Privatni album

Nakon godinu i pol dana pokušaja pokretanja institucija procedurama i razgovorima, organizirali su prosvjed “Hodaj za Liku”, koji starta danas u 10 sati ujutro kraj silosa PPK Velebit, gdje su, kako se sumnja, bračni par Šincek i ostali suradnici bacili i zakopali 35.000 tona otpada. Otpada za koji se iz natječaja za sanaciju samo 10 posto vidi da ima opasna svojstva.

Organizatori prosvjeda “Hodaj za Liku”, inicijativa “Gospić je naš dom”, organizirali su i besplatan prijevoz iz Zagreba kao i punktove s vodom, a jutros je iz glavnog grada za Gospić krenulo njih desetak.

- Dodatno želimo posebno naglasiti, kao građanska inicijativa, da se jasno ograđujemo od svake stranačke i političke instrumentalizacije ovog skupa s bilo koje strane. Hod za Liku nije i neće biti politička pozornica - rekli su.

Očekuje se sanacija ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Od jutra se i u samom Gospiću već skupljaju stotine prosvjednika, a pripremili su i transparente kojima žele jasno i glasno poručiti: "Zaštitite našu prirodu i Liku!"

Podršku prosvjedu pružila je i pjevačica Severina te pozvala ljude da dođu na okupljanje.

Pokretanje videa... VIDEO Severina dala podršku prosvjedu | Video: Privatni album

- Hoda se za Liku! Zato što je Lika oaza ljepote, a ne zona smeća, zagađenja i uništenja. U Gospiću kraj silosa Hodamo za Liku. Digni se ponosna Liko! - rekla je pjevačica.