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10 ranjenih

VIDEO Krvavi napad na sprovodu u Jordanu: U crkvi ubijeno najmanje sedam ljudi

Piše HINA,
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VIDEO Krvavi napad na sprovodu u Jordanu: U crkvi ubijeno najmanje sedam ljudi
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Foto: Alaa Al-Sukhni
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Najmanje sedam osoba ubijeno je, a desetak ih je ozlijeđeno u napadu na sprovodu u crkvi u Jordanu, dok sigurnosne snage tragaju za osumnjičenima i ispituju svjedoke.

Najmanje sedam osoba ubijeno je i 10 drugih ozlijeđeno u petak nakon što su napadači otvorili vatru na sprovodu u kršćanskoj crkvi u jordanskoj pokrajini Karak, objavila je državna televizija Al-Mamlaka. Sigurnosne snage su raspoređene kod crkve te tragaju za osumnjičenima, izvijestila je televizija.

Prema izvješću, dvojica napadača su izašla iz vozila te otvorila vatru tijekom sprovoda u crkvi Hamud u Karaku.

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Pucnjava u crkvi na jugu Jordana VIDEO
Pucnjava u crkvi na jugu Jordana | Video: 24sata/Reuters

Kaled Burgan, muškarac koji je prisustvovao sprovodu, za televiziju Al-Mamlaka je rekao da su deseci ljudi bili na sprovodu kada su dvojica muškaraca, od kojih je jedan imao pušku, a drugi pištolj, počeli pucati po njima, što je trajalo nekoliko minuta.

Zasad nitko nije preuzeo odgovornost za napad, a jordanske vlasti nisu kazale tko stoji iza njega.

Takvi napadi su izuzetno rijetki u Jordanu koji je relativno stabilna zemlja, no sve se češće ove godine suočava s iranskim napadima otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael započele rat protiv Irana u veljači.

Kršćani čine manjinu u Jordanu u kojem se nalazi nekoliko biblijskih mjesta koja privlače kršćanske hodočasnike iz svih dijelova svijeta.

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Komentari 0
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