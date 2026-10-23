VIDEO Krvavi napad na sprovodu u Jordanu: U crkvi ubijeno najmanje sedam ljudi

Najmanje sedam osoba ubijeno je i 10 drugih ozlijeđeno u petak nakon što su napadači otvorili vatru na sprovodu u kršćanskoj crkvi u jordanskoj pokrajini Karak, objavila je državna televizija Al-Mamlaka. Sigurnosne snage su raspoređene kod crkve te tragaju za osumnjičenima, izvijestila je televizija.

Prema izvješću, dvojica napadača su izašla iz vozila te otvorila vatru tijekom sprovoda u crkvi Hamud u Karaku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Pucnjava u crkvi na jugu Jordana | Video: 24sata/Reuters

Kaled Burgan, muškarac koji je prisustvovao sprovodu, za televiziju Al-Mamlaka je rekao da su deseci ljudi bili na sprovodu kada su dvojica muškaraca, od kojih je jedan imao pušku, a drugi pištolj, počeli pucati po njima, što je trajalo nekoliko minuta.

Zasad nitko nije preuzeo odgovornost za napad, a jordanske vlasti nisu kazale tko stoji iza njega.

We strongly condemn the horrific attack on mourners gathered at a church in Karak, Jordan. Our heartfelt condolences go to the families of the victims, and our thoughts are with those injured and their loved ones. Croatia stands firmly with Jordan in this difficult moment. Attacks targeting innocent people and places of worship are unacceptable and an affront to the fundamental values of humanity, peace and mutual respect. @ForeignMinistry @AymanHsafadi — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) October 23, 2026

Takvi napadi su izuzetno rijetki u Jordanu koji je relativno stabilna zemlja, no sve se češće ove godine suočava s iranskim napadima otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael započele rat protiv Irana u veljači.

Kršćani čine manjinu u Jordanu u kojem se nalazi nekoliko biblijskih mjesta koja privlače kršćanske hodočasnike iz svih dijelova svijeta.