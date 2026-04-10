ERUPCIJA NA HAVAJIMA
VIDEO Lava sukljala 190 metara
HAVAJI Kamere Američkog geološkog zavoda (USGS) zabilježile su snimke kako se užarena lava slijeva se s vrha vulkana Kilauea.Prema njihovim podacima, lava je počela sukljati uvis u četvrtak u 11.10 po lokalnom vremenu. Geolozi procjenjuju da su vodoskoci lave dosezali visinu od čak 190 metara. Kilauea, jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, neprestano eruptira još od kraja 2024. godine. Ovaj posljednji spektakl je 44. put da je vulkan izbacio lavu.