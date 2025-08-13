Obavijesti

VIDEO Ledena bujica prijeti Aljasci uoči sastanka Trumpa i Putina: ‘Evakuirajte se odmah!‘

Foto: UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY

Juneau, glavni grad Aljaske, suočava se s rekordnim poplavama zbog otapanja ledenjaka Mendenhall! Stanovnici bježe, voda prijeti oboriti rekord od 4,8 metara...

Glavni grad Aljaske, Juneau, suočava se s mogućim rekordnim poplavama izazvanima otapanjem ledenjaka Mendenhall, piše The Guardian. Vlasti su pozvale tisuće od ukupno 30.000 stanovnika na evakuaciju, upozoravajući na opasnost od takozvanog “proboja ledenjačkog jezera”, fenomena koji posljednjih godina postaje sve češći zbog klimatskih promjena.

Ubrzane snimke prikazuju rast ledenjačkih jezera na Aljasci 00:32
Ubrzane snimke prikazuju rast ledenjačkih jezera na Aljasci | Video: 24sata/reuters

Kombinacija obilnih kiša i topljenja snijega ubrzala je otjecanje vode iz jezera u takozvanom Suicide Basinu, koje se formira iza ledene brane Mendenhalla. Nacionalna meteorološka služba (NWS) procjenjuje da će rijeka Mendenhall svoj vrhunac doseći u srijedu oko 16 sati po lokalnom vremenu, a prognoze govore da bi razina vode mogla prijeći 4,8 metara – što bi bio novi rekord.

- Prema svim podacima koje imamo, ovo će biti novi rekord - izjavila je Nicole Ferrin iz NWS-a za lokalni Juneau Empire.

U utorak je potvrđeno da je voda počela probijati ledenu branu, a stanovnicima u ugroženoj zoni poslana je jasna poruka: “Ne čekajte, evakuirajte se večeras!” 

Dio obitelji već je napustio domove, dok su postavljene hitne brane za zaštitu doline Mendenhall, gdje živi većina od 32.000 stanovnika grada.

A view shows the Suicide Basin on August 12, 2025, during the glacial lake outburst flooding from the Mendenhall Glacier began, in Juneau, Alaska
Foto: UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY

Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene značajno doprinose intenzitetu ovih poplava. Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) navodi da se Aljaska zagrijava dvostruko brže od ostatka SAD-a, a prosječna godišnja temperatura porasla je za 1,7 °C u posljednjih stotinu godina. Ledenjaci na Aljasci spadaju među one koji se najbrže povlače na svijetu, a Mendenhall se danas topi brzinom od 30 do 45 metara godišnje.

- Ovakve količine vode jednostavno se ne bi događale bez klimatskih promjena - kaže klimatolog Rick Thoman sa Sveučilišta Aljaske.

U kolovozu 2023. sličan proboj poslao je rekordne količine vode prema rijeci i jezeru Mendenhall, poplavivši dijelove grada koji nikad prije nisu bili pogođeni i uzrokujući ozbiljnu eroziju obala.

A view shows the Suicide Basin on July 22, 2025, before it reached full capacity due to glacial flooding, in Juneau, Alaska
Foto: UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY

Ledenjak, udaljen svega 19 kilometara od Juneaua, danas je turistička atrakcija, ali i stalna prijetnja lokalnoj zajednici. Njegovo povlačenje stvorilo je prirodni bazen koji se svako proljeće i ljeto puni kišnicom i otopljenim snijegom, a kada pritisak postane prevelik – voda probija ispod ili oko ledene brane i juri prema gradu.

A combination image shows the Suicide Basin before the glacial lake outburst flooding from the Mendenhall Glacier, July 22, 2025, (L) and during the glacial lake outburst flooding at the same location, August 12, 2025, (R) in Juneau
Foto: UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY

