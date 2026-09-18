VIDEO Legendarni ruski hokejaš Ovečkin podržao Putina u videu

Legendarni ruski hokejaš Aleksandar Ovečkin (41) u video poruci je pružio podršku stranci Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina jer podržava svoju zemlju, ističući pritom da je "pun mira i ljubavi" te da nije zagovornik rata.

"Što se tiče videa, ja sam Rus. Čim završim s hokejem, vjerojatno ću živjeti ondje. Tamo će biti moja djeca, obitelj. Dakle, pun sam mira i ljubavi i nadam se da će sve biti u redu," kazao je igrač Washington Capitalsa na druženju s medijima uoči početka sezone.

Pokretanje videa... VIDEO Ovečkin o Rusiji | Video: Reuters

Najboljem strijelcu u povijesti NHL-a s 929 golova, postavljeno je pitanje bi li snosio posljedice da je odbio zahtjev vlasti, no dao je naslutiti da o odbijanju nije ni razmišljao.

"Zamolili su me da to učinim. Rekao sam 'da', jednostavno tako. Ja sam Rus i podržavam svoju zemlju," dodao je.

Ruska hokejašja zvijezda je naglasila kako "nije za rat", izrazivši nadu da će sve to "uskoro završiti" te da podržava samo "ono što se događa u Rusiji".

The Washington Capitals Alexander Ovechkin has just appeared in a campaign video for Putin’s United Russia party.



The Russian hockey player stands right behind Putin’s main propagandist Margarita Simonyan when Foreign Minister Lavrov gives a speech justifying the full-scale… — Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2026

"Želim mir i ljubav za sve", rekao je Ovečkin za ESPN. "Nije važno tko ste, Amerikanac, Rus ili Ukrajinac. Nadam se da će sve biti dobro i da će sve uskoro završiti."

Ovečkin, koji je svojevremeno pokrenuo internetski pokret pod nazivom "Putin Team", pojavljuje se u nizu promotivnih videa uz druge istaknute Ruse. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u videu poručuje da svaka nacija koja na Rusiju krene "mačem" ne treba "očekivati ​​milost. Ustat ćemo zajedno, kao što to činimo i danas."

Everyone in this photograph has chosen to officially support Russia's imperialist war in Ukraine. Among them are also hockey player Ovechkin and former hockey player and national team captain Fetisov. Because of each of them, many Ukrainians and Russians will be killed. pic.twitter.com/vyzjTv6wsj — Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 14, 2026

Ovečkinovo sudjelovanje u Putinovom promotivnom videu izazvalo je burne reakcije u Sjedinjenim Državama.

Američki kongresmen Joe Wilson, republikanac iz Južne Karoline, uputio je pismo NHL-u tražeći da se Ovečkinu zabrani nastup zbog sudjelovanja u toj kampanji.

"Iako gospodin Ovečkin ima puno pravo na vlastita politička stajališta, aktivno sudjelovanje u promotivnim materijalima za Putinovu represivnu stranku, dok istovremeno obnaša dužnost kapetana NHL momčadi iz glavnog grada naše zemlje, otvara ozbiljna pitanja o standardima koji se očekuju od igrača koji predstavljaju ligu i svoje zajednice," napisao je Wilson.

Vratar i član Kuće slavnih Čeh Dominik Hašek, inače kritičar Putina i Rusije, izjavio je ovog tjedna da su Ovečkin i ostali sudionici reklame "odlučili službeno podržati ruski imperijalistički rat u Ukrajini".

Generalni menadžer Capitalsa Chris Patrick izjavio je za ESPN da se Ovečkin nije konzultirao s klubom oko odluke o sudjelovanju.

"Rekao bih da je riječ o teškoj situaciji i razumijem zašto su ljudi ogorčeni. To je vjerojatno i sve što bih o tome trebao reći kao generalni menadžer hokejaške momčadi, a ne kao netko tko dobro poznaje geopolitička pitanja," kazao je.