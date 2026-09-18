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IZAZVAO ŽESTOKE REAKCIJE

VIDEO Legendarni ruski hokejaš Ovečkin podržao Putina u videu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Legendarni ruski hokejaš Ovečkin podržao Putina u videu
Foto: Kevin Lamarque
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Što se tiče videa, ja sam Rus. Čim završim s hokejem, vjerojatno ću živjeti ondje. Tamo će biti moja djeca, obitelj. Dakle, pun sam mira i ljubavi i nadam se da će sve biti u redu, kazao je igrač Washington Capitalsa na druženju s medijima

Legendarni ruski hokejaš Aleksandar Ovečkin (41) u video poruci je pružio podršku stranci Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina jer podržava svoju zemlju, ističući pritom da je "pun mira i ljubavi" te da nije zagovornik rata.

"Što se tiče videa, ja sam Rus. Čim završim s hokejem, vjerojatno ću živjeti ondje. Tamo će biti moja djeca, obitelj. Dakle, pun sam mira i ljubavi i nadam se da će sve biti u redu," kazao je igrač Washington Capitalsa na druženju s medijima uoči početka sezone.

Pokretanje videa...

Ovečkin o Rusiji VIDEO
Ovečkin o Rusiji | Video: Reuters

Najboljem strijelcu u povijesti NHL-a s 929 golova, postavljeno je pitanje bi li snosio posljedice da je odbio zahtjev vlasti, no dao je naslutiti da o odbijanju nije ni razmišljao.

"Zamolili su me da to učinim. Rekao sam 'da', jednostavno tako. Ja sam Rus i podržavam svoju zemlju," dodao je.

Ruska hokejašja zvijezda je naglasila kako "nije za rat", izrazivši nadu da će sve to "uskoro završiti" te da podržava samo "ono što se događa u Rusiji".

"Želim mir i ljubav za sve", rekao je Ovečkin za ESPN. "Nije važno tko ste, Amerikanac, Rus ili Ukrajinac. Nadam se da će sve biti dobro i da će sve uskoro završiti."

Ovečkin, koji je svojevremeno pokrenuo internetski pokret pod nazivom "Putin Team", pojavljuje se u nizu promotivnih videa uz druge istaknute Ruse. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u videu poručuje da svaka nacija koja na Rusiju krene "mačem" ne treba "očekivati ​​milost. Ustat ćemo zajedno, kao što to činimo i danas."

Ovečkinovo sudjelovanje u Putinovom promotivnom videu izazvalo je burne reakcije u Sjedinjenim Državama.

Američki kongresmen Joe Wilson, republikanac iz Južne Karoline, uputio je pismo NHL-u tražeći da se Ovečkinu zabrani nastup zbog sudjelovanja u toj kampanji.

"Iako gospodin Ovečkin ima puno pravo na vlastita politička stajališta, aktivno sudjelovanje u promotivnim materijalima za Putinovu represivnu stranku, dok istovremeno obnaša dužnost kapetana NHL momčadi iz glavnog grada naše zemlje, otvara ozbiljna pitanja o standardima koji se očekuju od igrača koji predstavljaju ligu i svoje zajednice," napisao je Wilson.

Vratar i član Kuće slavnih Čeh Dominik Hašek, inače kritičar Putina i Rusije, izjavio je ovog tjedna da su Ovečkin i ostali sudionici reklame "odlučili službeno podržati ruski imperijalistički rat u Ukrajini".

Generalni menadžer Capitalsa Chris Patrick izjavio je za ESPN da se Ovečkin nije konzultirao s klubom oko odluke o sudjelovanju.

"Rekao bih da je riječ o teškoj situaciji i razumijem zašto su ljudi ogorčeni. To je vjerojatno i sve što bih o tome trebao reći kao generalni menadžer hokejaške momčadi, a ne kao netko tko dobro poznaje geopolitička pitanja," kazao je.

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