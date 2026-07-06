VIDEO LJETNE RADOSTI Na Muri 'okrenuli' janjca na čamcu, a morem na jugu jurio 'Ferrari'

Ljeto je vrijeme kad nastaju najbolje priče, a ovoga vikenda naši su čitatelji zabilježili dva prizora koja su privlačila poglede gdje god su se pojavila. Na sjeveru Hrvatske ekipa iz Međimurja odlučila je spojiti vožnju rijekom i pečenje janjca, dok je na jugu zemlje pozornost kupača i prolaznika privlačio neobičan jet-ski u obliku Ferrarija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO 'Ferrari' u moru | Video: 24sata Video

- Vozili smo se u čamcu i okretali janjca - ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao videosnimke iz Peklenice, sela pokraj Murskog Središća.

Kako nam je objasnio, iza svega ne stoji nikakav poseban događaj, nego dugogodišnja tradicija prijateljskog okupljanja. Već tri godine organiziraju spuštanja Murom kajacima i čamcima, a ideja je nastala nakon što su zajedno obišli brojne rafting ture na hrvatskim rijekama.

Iz godine u godinu društvo raste. Danas raspolažu s više od 15 čamaca pa se na jednom spuštanju zna okupiti više od 30 ljudi. Ruta nije uvijek ista. Biraju je prema vodostaju, vremenskim uvjetima i raspoloženju ekipe, a upravo je spontanost ono što svaku vožnju čini posebnom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Pekli janje na kajaku | Video: čitatelj/24sata

- Nastojimo svaki put smisliti nešto novo. Ne želimo da dvije vožnje budu iste - kaže naš čitatelj.

Upravo je iz takvog razmišljanja nastala ideja da usred plovidbe okreću janjca. Sve je, tvrdi, bilo potpuno spontano, ali je izazvalo oduševljenje među sudionicima, a snimke su ubrzo počele kružiti među prijateljima.

To, međutim, nije jedina gastronomska avantura na Muri. Prošloga su tjedna tijekom spuštanja kuhali bograč, tradicionalno jelo koje je neizostavan dio međimurskih i podravskih druženja. U svemu im pomaže ekipa "odrivači pondelka", s kojom dogovaraju što će se pripremati za svaku novu vožnju, pa je, kako kažu, svaki izlet kombinacija prirode, dobre hrane, druženja i mnogo smijeha.

Dok je na Muri glavna atrakcija bio janjac koji se okretao na čamcu, nekoliko stotina kilometara južnije prolaznici su ostajali bez riječi zbog sasvim drugačijeg prizora.

Naš čitatelj kraj Pelješca snimio je jarko crveni jet-ski neobičnog izgleda, izrađen tako da podsjeća na Ferrari. Na prvi pogled mnogi su pomislili da je riječ o pravom sportskom automobilu koji nekako plovi morem, a tek izbliza bilo je jasno da je riječ o posebno dizajniranom plovilu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO 'Ferrari' na moru | Video: čitatelj/24sata

- Bilo je stvarno smiješno vidjeti ga. Prvi put smo naletjeli na nešto takvo - rekao nam je čitatelj koji se u tom trenutku nalazio na obali.

Dodaje kako je vozač ubrzo dao puni gas, a neobični 'Ferrari' velikom je brzinom projurio morem.

- Čim se pojavio, ljudi su počeli vaditi mobitele. Takvo nešto stvarno ne viđaš svaki dan - ispričao je.