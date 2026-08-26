KATASTROFA NA HIMALAJI
VIDEO Ljudi bježe, bujica nadire. Najmanje 160 mrtvih u strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu...
Najmanje 157 ljudi poginulo je u Nepalu u stravičnoj bujici, objavila je tamošnja policija. Kineske vlasti navode kako je u Tibetu zasad pronađeno troje mrtvih... Traga se za stotinama nestalih, ljudi su očajni, ne znaju gdje su im bližnji, brojna mjesta nestala su u sekundi... Nepalske vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.