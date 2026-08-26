VIDEO Lovci izvukli medvjedića iz jame kod Mostara: Mali medo je dobio novu priliku...

Mladoga medvjeda koji je upao u duboku jamu među stijenama nedaleko Mostara spasila su dvojica lovaca, naveli su iz lovačke organizacije koja je objavila i video zapis na svojom mrežnim stranicama. Prema navodima Jedinstvene lovačke organizacije medvjedić se našao na dnu duboke i teško pristupačne rupe iz koje zbog strmih i klizavih stijena nije mogao sam izaći.

Lovci su zato odmah spustili konopac, a nakon nekoliko pokušaja životinja ga je prihvatila zubima i počela se izvlačiti prema površini.

U 'izvlačenju' su medvjedu pomogla i dvojica lovaca kako bi izašao iz jame i vratio se u prirodu. Dvojica lovaca mladog su medvjeda pronašla tijekom obilaska jednog od vodopojilišta u lovištu planina "Prenj – Velež".

Ovaj pothvat bio je iznimno opasan zbog snage mladog medvjeda, ali i mogućeg dolaska medvjedice, koja u takvim situacijama reagira iznimno agresivno i napada ljude kako bi zaštitila svoje mladunče.

Iz lovačke organizacije su dodali kako je ovaj neobičan događaj još jednom pokazao koliko redoviti obilasci terena mogu biti važni za divljač.

Lovci tijekom obilazaka prate stanje životinja, obilaze hranilišta i vodopojilišta te mogu uočiti životinje kojima je potrebna pomoć.

- Mali medvjed je dobio novu priliku - napisali su na Facebooku.

Mrki medvjed jedna je od najvećih i najznačajnijih divljih životinja na području Bosne i Hercegovine.

Prema dostupnim podacima, na području grada Mostara procjenjuje se da obitava oko 11 medvjeda, dok je za cijelu Hercegovačko-neretvansku županiju procjena veća i iznosi oko 30 jedinki.

Područje Prenja i Veleža jedno je od prirodnih staništa ove velike zvijeri, a lovci navode da tijekom obilazaka sve češće primjećuju i mlade medvjede. Ocijenjuju to dobrim znakom za opstanak populacije jer pokazuje da se medvjedi na tom području razmnožavaju i koriste prirodna staništa.