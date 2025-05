VIDEO Lovrić: 'Iziđite na izbore, jamčim najkompetentnije ljude'

Kandidat za gradonačelnika Zagreba Plavog grada i Bloka umirovljenika zajedno (BUZ) Ivica Lovrić pozvao je u petak građane da iziđu na izbore i zaokruže broj 5 za gradonačelnika i broj 2 za Gradsku skupštinu jer im 'jamče program i najkompetentnije ljude za vođenje grada'.

Lovrić je na završnoj konferenciji za novinare prije izborne šutnje poručio građanima da ne dopuste da im ankete i agencije biraju gradonačelnika nego da iziđu na izbore i zaokruže onoga u koga imaju povjerenje, a on im 'jamči da su složili najkvalitetniji tim, da imaju najbolji program i najkompetentnije ljude za vođenje grada u sljedeće četiri godine'.

Zagreb: Završna konferencija za medije Ivice Lovrića uoči lokalnih izbora | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ističe i kako su u njegovom timu uvjereni da će on biti u drugom krugu izbora zajedno s aktualnim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, upravo suprotno od onoga što, kako je rekao, "lažne ankete koje plaćaju drugi kandidati i druge stranke koje su u izborima predviđaju".

- Ne vjerujemo tim anketama, vjerujemo našima i vjerujemo raspoloženju građana - poručio je Lovrić na uglu Masarykove i Preradovićeve ulice.

Zagreb: Završna konferencija za medije Ivice Lovrića uoči lokalnih izbora | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Lovrić je uvjeren da imaju najkvalitetniji program i najkvalitetniji tim koji će nakon 2. lipnja preuzeti odgovornost za Zagreb i od Zagreba napraviti opet jednu ugodnu za život europsku metropolu.

Istaknuo je da se njihov program sastoji iz dva ključna elementa - jedan je infrastrukturni, od ulaganja u prometnu infrastrukturu pa do ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, olakšavanja života starijim osobama pa do socijalnih mjera i malih intervencija koje ne zahtijevaju niti dugoročni angažman niti veliki novac. A to je, primjerice, ukidanje blokovskog parkiranja, otvaranje Masarykove ulice za promet, ukidanje plavih vrećica za miješani otpad, uvođenje besplatnog vrtića te 'baka i djeda servisa' i niza drugih mjera koje će olakšati Zagrepčanima život.

Zagreb: Završna konferencija za medije Ivice Lovrića uoči lokalnih izbora | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Poručio je da žele "vrlo ozbiljne i kvalitetne infrastrukturne projekte koje su pripremili, a koji će kroz nekoliko godina kvalitetno riješiti i probleme prometa u Zagreba, gospodarenja otpadom te skrbi o djeci i starijim osobama kao i problem priuštivog stanovanja za mlade obitelji".

Pripremili su, kaže, i niz mjera kojima će dio novca koji se slijeva u proračun Grada vratiti izravno Zagrepčanima i to onima koji su u najranjivijim socijalnim skupinama, a to su djeca, obitelji s više djece i umirovljenici.

Zagreb: Završna konferencija za medije Ivice Lovrića uoči lokalnih izbora | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U timu, tvrdi, imaju ozbiljne i kvalitetne ljude koji se dosad uglavnom nisu nikada bavili politikom, ali su se dokazali kao liječnici, profesori, inženjeri, obrtnici, gospodarstvenici te su sada po prvi puta ušli u političku utakmicu isključivo nezadovoljni stanjem u gradu Zagrebu i željom da to promijene.

Lovrić je rekao i da je jučer Zagrebački holding "lažno demantirao" njegove tvrdnje o katastrofalnom financijskom i organizacijskom stanju u Zagrebačkom holdingu. Rekao je da je demanti Zagrebačkog holdinga bio općenit bez demantiranja činjenica.