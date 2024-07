DVA KANADERA GASE

VIDEO Grom zapalio raslinje na Biokovu: 'Gase ga kanaderi, do gore vatrogascima treba 3 sata' BIOKOVO U popodnevnim satima izbio je požar na Biokovu uslijed grmljavinskog nevremena. - Požar gase dva kanadera, a vatrogasci su još na putu i trebat će im tri i pol sata jer do lokacije gdje gori nema puta. Oni će pokušati to sanirati - rekao je Ivan Kovačević županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske dodajući da gori nisko raslinje između kamena te kako nema ugroze za ljude.

