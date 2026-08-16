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HEROJI LUČKE KAPETANIJE

VIDEO Luka i Želimir tragali za nestalim Portugalcem pa spasili bjeloglavog supa: 'Utapao se'

Piše Dijana Marić,
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VIDEO Luka i Želimir tragali za nestalim Portugalcem pa spasili bjeloglavog supa: 'Utapao se'
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Foto: Privatni album
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Kad smo došli, vidjeli smo mu samo glavu kako viri iz mora. Prišli smo službenom brodicom i pomoću podizne platforme, odnosno hidraulike, izvukli smo ga iz mora, ispričali su nam djelatnici Lučke kapetanije

Luka Obradović i Želimir Zoričić, djelatnici Lučke kapetanije Novi Vinodolski, cijeli su dan tragali za nedavno Portugalcem. Bez rezultata. Ali je tijek iscrpljujuće akcije dobio sasvim drugačiji, neočekivani epilog.

Dvojica "heroja" spasili su zaštićenog, iscrpljenog bjeloglavog supa iz mora. Kako nam je ispričao Luka Obradović, tijekom potrage za nestalom osobom, u jednom trenutku zaustavili su ih nautičari i upozorili da se u moru nalazi bjeloglavi sup koji se utapa. Iscrpljen je i bespomoćan. Na izmaku snaga.

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Spašavanje bjeloglavog supa VIDEO
Spašavanje bjeloglavog supa | Video: čitatelj/24sata

Dvojica djelatnika odmah su krenula prema umornoj ptici.

- Kad smo došli, vidjeli smo mu samo glavu kako viri iz mora. Prišli smo službenom brodicom i pomoću podizne platforme, odnosno hidraulike, izvukli smo ga iz mora. Pritom smo se malo i bojali jer su bjeloglavi supovi velike i snažne ptice koje znaju biti i dosta opasne. Ali ovaj jadničak bio je potpuno iznemogao, toliko iscrpljen i gotovo pred utapanjem - ispričao je Luka.

Foto: Privatni album

Kako ptica tijekom transporta ne bi ponovno pala u more, pokrili su je ručnikom i pažljivo prenijeli u unutrašnjost brodice.

- Pokrili smo ga ručnikom i prenijeli unutar brodice, gdje nije mogao ispasti. Tako smo ga odvezli dio puta, a onda su ga preuzeli djelatnici Centra Beli na Cresu, koji su specijalizirani za bjeloglave supove - ispričao je.

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Nije krio ponos što je barem na trenutak bio u blizini te veličansvene ptice. Inače, bjeloglavi sup strogo je zaštićena i ugrožena vrsta, pa je tom dvojcu spašavanje velike ptice posebno značilo.

- Bilo nam je jako drago jer je to strogo zaštićena i ugrožena vrsta ptice. Bila nam je čast izbliza je vidjeti i na kraju spasiti - poručili su.

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