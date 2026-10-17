VIDEO Lupao po busu u Zagrebu i ozlijedio policajca: Uhitili su ga

Zakasnio je na bus, pa krenuo lupati po staklu vozaču. Došla je i policija. Muškarac je onda suzavcem pošpricao policajca, rekla nam je čitateljica koja nam je poslala snimke incidenta na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru. Sve se dogodilo u subotu oko 14.25 sati, a policija je uhitila jednu osobu, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

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Građani i vozač autobusa vodom su pokušali pomoći ozlijeđenom policajcu.

- Klečao je pred busom. Odjednom je počeo bježati od policajca. Onda je počela dernjava. Stigla su četiri policijska auta - rekao nam je drugi svjedok incidentu.